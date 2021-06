Mescal fa chiarezza sulla questione Morgan – Bugo inerente il brano “Sincero” pubblicando l’ordinanza del tribunale

Dopo le numerose dichiarazioni a mezzo social di Morgan sulla questione che lo vedrebbe portato in tribunale da Bugo per il brano Sincero, Mescal ha diffuso una comunicazione ufficiale per chiarire la situazione.

Partiamo da una realtà: non è stato Bugo a muoversi sul fronte giudiziario, ma gli autori e gli editori del brano, ovvero Tetoyoshi, che fa capo a Mescal, ed Edizioni Curci.

Sul proprio profilo social Mescal ha scritto quanto segue:

“Chiediamo scusa ma ci troviamo purtroppo costretti a ‘reagire’ alle farneticazioni e mistificazioni che Morgan continua a scrivere sui suoi profili. Inventa sentenze contro di noi e Bugo, si dichiara ‘vincitore’ di cause inventate nel suo cervello… l’unica vera sentenza, che poi non è una sentenza ma una ‘ordinanza’ è quella emessa ieri dal tribunale di Milano. Qui sotto il nostro comunicato ufficiale già diramato a tutti i media onde cercare di ristabilire la verità, almeno ad oggi. Grazie.“

Le parti in causa, sottolineiamo, si sono mosse per tutelare il brano Sincero (scritto da Bugo, Simone Bertolotti, Andrea Bonomo e Morgan) che, dopo il “fattaccio” successo sul palco del Festival di Sanremo 2020, è stato utilizzato spesso e volentieri sui social e nei programmi delle televisioni nazionale (da Barbara D’Urso, per esempio), in versioni diverse e, quasi sempre, con un nuovo testo scritto in chiave ironica cercando di “canzonare” Bugo.

BUGO MORGAN L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE SU “SINCERO”

Qui a seguire l’ordinanza pubblicata da Mescal: