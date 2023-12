E Quindi Insomma Ossia: Il Nuovo Album di Morgan, un Viaggio Musicale nella Poesia di Pasquale Panella

E Quindi Insomma Ossia, questo è il nome dell’album in uscita di Morgan. Ad anticiparlo il singolo Si, certo l’amore uscito il 23 novembre, in un clima non proprio sereno, in versione radiofonica o radiophobic come l’ha nominata.

Il singolo è un viaggio nel suono elettronico e nella possibilità della parola di essere solo un veicolo senza significato, un gioco dadaista che proprio per il suo (quasi) non sense acquista forza. Morgan torna tra le numerose polemiche a parlare con la musica.

Attendiamo ora l’intero album, pubblicato sotto l’etichetta Incipit Records / Egea Music, un’esperienza nata grazie alla collaborazione con il paroliere e poeta Pasquale Panella.

La storia di questa collaborazione affonda le radici nella pubblicazione del libro di poesie Parole d’aMorgan del cantautore brianzolo. Chiedendo a Panella di contribuire con una prefazione al volume, Morgan ha ricevuto in risposta qualcosa di molto più profondo e creativo: una serie di poesie, un vero e proprio dialogo in versi che ha aggiunto un nuovo strato di significato alle parole del cantautore.

Questa connessione artistica ha spinto Morgan a trasformare alcune delle poesie di Panella in brani musicali, dando vita a un album che rappresenta un incontro tra la musica e la poesia. Il risultato è un viaggio attraverso le sfumature della lingua e delle emozioni.

Il titolo E Quindi Insomma Ossia suggerisce un approccio riflessivo e talvolta ironico, enfatizzando l’essenza della collaborazione tra Morgan e Panella.

Il pubblico può aspettarsi un viaggio musicale che attraversa una gamma di emozioni, dalla malinconia alla gioia, dall’introspezione all’audacia. L’album è destinato a essere un omaggio alla poesia di Panella, interpretato da Morgan, creando un connubio che promette di catturare l’immaginazione degli ascoltatori.