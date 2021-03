Modigliani pubblica il disco d’esordio dal titolo “Uno”

L’album d’esordio di Modigliani si intitola Uno ed è disponibile dal 19 marzo 2021. Dopo vari rinvii, il cantautore ha deciso di pubblicarlo: “Abbiamo posticipato diverse volte la data di uscita ma ora non riesco più a tenerlo nascosto, come quelle cose che ti tieni dentro e a un certo punto devi per forza farle uscire”.

Uno (Bianca Dischi/distr. Artist First), prodotto da Valerio Smordoni e Samuele Dessì, racchiude le due anime di Modigliani. Da una parte, c’è quella che lo spinge a mettersi sempre al centro dell’attenzione; dall’altra, invece, quella che lo porta sempre a nascondersi.

Il cantautore dichiara infatti: “Dentro questo disco c’è tanta di quella battaglia presente dentro me, come se fosse una battaglia tra due squadre, due che si scontrano ormai da tempo, creando ansie, malumori, piccole gioie e canzoni. Si chiama “UNO” perché è un inizio, una ripartenza, ho dovuto lasciare per ricominciare, ho dovuto toccare il fondo per fermare la caduta e adesso, forse, sono più preparato per questa uscita”.

Uno, la tracklist

L’album è composto da 9 brani. Ecco la tracklist:

1. Questa Serie È una Bomba

2. Tu Non Crolli Mai

3. Nuotare

4. Vino Rosso

5. Lasciare per Ricominciare feat. Scarda

6. Derby

7. Romantica

8. Sigarette

9. Piccole Città

Il disco è stato anticipato dal singolo Tu non crolli mai, che si potrebbe considerare la canzone manifesto dell’intero lavoro. Il brano parla di resilienza ed è stato definito dall’artista stesso “una canzone allo specchio, da ascoltare guardandosi negli occhi e rendersi conto che nonostante tutto si è ancora in piedi”.

Tu non crolli mai è accompagnato da un videoclip, scritto da Daniele Arca (anche regista), Alberto Murru e Fabio Carta. Protagonista è Modigliani; affianco a lui c’è Chiara Lai.

A proposito della clip, il cantautore sottolinea: “Le canzoni sono fatte per farci compagnia, per farci riflettere e ricordare, a volte ci fanno ridere, altre volte ci fanno piangere. E poi ancora sono in grado di riempire le stanze, di sdraiarsi accanto a noi sul letto o di camminare piano al nostro fianco. Il video di “Tu Non Crolli Mai” è fatto con l’intento di rappresentare tutto questo, di raccontare con le immagini la presenza-assenza delle persone a cui teniamo, quelle che non andranno mai via e grazie alle quali non crolleremo mai”.

Modigliani – Tu non crolli mai – Video