Tornano i Modà con “Comincia lo show”, un brano che spazia dalla contaminazioni elettroniche al pop-rock (TESTO)

Modà Comincia lo show è il nuovo singolo della band capitanata da Francesco “Kekko” Silvestre, nel testo una critica a chi giudica guardando da uno schermo.

Il gruppo ha presentato in anteprima il brano allo speciale Disco Estate dei Seat Music Awards pomeridiano presentato Nek.

In questo posto qui nel 2010 è iniziata la seconda vita dei Modà, dove ci siamo esibiti per la prima volta con Sono già solo. Da allora sono successe tante cose belle…

Riguardo al brano Kekko spiega…

Comincia lo show pre la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue il nostro DNA da sempre. Facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche social.

Il nuovo singolo sarà ufficialmente in radio e nei digital store da venerdì 17 settembre ed è il primo estratto dal nuovo album di inediti la cui data di uscita non è ancora stata svelata anche se in molti profilano un ritorno della band al Festival di Sanremo, palco da cui mancano dal 2013, anno in cui arrivarono terzi con Se si potesse non morire.

La band manca dal mercato discografico dal 2019 anno in cui venne pubblicato il loro settimo album, Testa o croce.

I Modà ripartiranno in tour da Milano il 2 maggio del prossimo anno, recuperando in questo modo le date annullate quest’anno a causa della pandemia.

Questi gli appuntamenti:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano
(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona
(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania
(recupero dell'8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania
(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria
(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari
(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari
(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma
(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)
(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)





Moda comincia lo show testo

Tutti seduti comodi

con i fucili carichi

in cerca di nuove vittime

dentro uno schermo immobile

pochi minuti e sarò lì

pronto a schivare proiettili

di quell’armata di diavoli

che vedon solo colpevoli

vivo o morto, tra poco lo saprò

il plotone è pronto a condannarmi

o no, o no

One, two, three, four comincia lo show

scarica di colpi sullo schermo schiverò

mira bene, domani non ci sarò

avanti un altro

One, two, three, four finisce lo show

fumano i fucili dei cecchini da tv

cambia canale

riprova, sono ancora qui

colpiscimi

Da casa tutti psicologi

con l’hobby dello stylist

tutti campioni olimpici

su quei divani comodi

quanti dottori e maschere

figli dell’inquietudine

di chi sa di non essere

quello che vuole essere

vivo o morto, tra poco lo saprò

o no, o no

One, two, three, four comincia lo show

scarica di colpi sullo schermo schiverò

mira bene, domani non ci sarò

avanti un altro

One, two, three, four finisce lo show

fumano i fucili dei cecchini da tv

cambia canale

riprova, sono ancora qui

colpiscimi

colpiscimi

Fate presto, accendete la tv

tra poco siamo i onda

caricate quegli scudi

sento già le voci dei plotoni da quassù

ma mancano gli occhi

non guardare pure tu

One, two, three, four comincia lo show

scarica di colpi sullo schermo schiverò

mira bene, domani non ci sarò

avanti un altro

One, two, three, four finisce lo show

fumano i fucili dei cecchini da tv

cambia canale

riprova, sono ancora qui

colpiscimi

One, two, three, four comincia lo show

scarica di colpi sullo schermo schiverò

mira bene, domani non ci sarò

avanti un altro