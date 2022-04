Mobrici fuori con la cover realizzata con Fulminacci di uno dei brani più celebri di Fabri Fibra

Mobrici Stavo pensando a te feat. Fulminacci… è fuori la versione del duo indie del celebre brano di Fabri Fibra, una versione presentata live nel 2019 in un programma tv che ora è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Insomma una terza vita per una delle canzoni più celebri del rapper. Un brano che è uscito nel 2017 e, nello stesso anno, è stato pubblicato in una nuova versione in duetto con Tiziano Ferro. Ora la canzone assume una nuova forma con pianoforte e chitarra grazie ai due cantautori.

La scelta di pubblicare, a quasi tre anni dalla prima esibizione, il brano è dovuta al fatto che questa versione è stata inserita nella colonna sonora della serie Netflix Fedeltà. La produzione è di Federico.

Mobrici racconta così questo brano…

Secondo me è tra le più belle canzoni degli ultimi anni, una di quelle che resta. Stimo tantissimo Fibra, lo sento molto vicino. È sicuramente un brano che avrei voluto scrivere, ma non lo dico con invidia, anzi, lo dico con ammirazione, e in un certo senso, facendone una cover, me lo sono portato ancora più vicino.

L’idea di farla con Fulminacci è po’ casuale, l’avevamo suonata due anni fa a casa mia, un pomeriggio. Lui la faceva anche nei suoi live, piaceva molto ad entrambi allora la registrammo dal vivo per un video di Rockit: io al piano, lui alla chitarra. E poi, come si dice, ‘vox populi’: è piaciuta talmente tanto in questo tempo che abbiamo deciso di registrarne una versione, prodotta da Federico Nardelli, e pubblicarla.

Fulminacci aggiunge…

È successo tutto nel giro di pochi giorni. Abbiamo deciso di suonare questo pezzo nel format “Notturni” di Rockit, ci siamo incontrati a casa di Mob per adattarlo alle nostre voci e il resto è stato molto istintivo. È uscito fuori un bellissimo video su YouTube e abbiamo ricevuto davvero tanto affetto.

È una grande responsabilità quella di prendere in prestito una canzone, soprattutto se si tratta di un capolavoro, soprattutto se si tratta di Fabri Fibra, che è un artista puro, onesto, immune alle mode e per questo eterno. Ora la nostra cover è finalmente una canzone che si può trovare nelle piattaforme delle canzoni.

MOBRICI da Stavo pensando a te al tour

Nel frattempo è partito anche il tour di Mobrici legato primo album da solista, Anche le scimmie cadono dagli alberi.

Le 15 date nei club italiani si chiamano ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022 e ad accompagnare il cantautore una nuova formazione…

Sarà un live che porterò in quasi tutte le regioni d’Italia. Dopo questi due anni di pandemia avevo voglia di suonare tanto e ovunque. Suonerò le canzoni che mi hanno cambiato la vita, ovvero quelle che ho scritto dai Canova in poi. Mi accompagnerà una band di musicisti che ho scelto qualche mese fa. Sarà un live elettrico, da club, come si faceva una volta e come, d’altronde, ho iniziato io tanti anni fa. Si alterneranno molti momenti diversi e credo di aver fatto di tutto per accontentare un po’ chiunque, da me, ai musicisti, a chi verrà a sentirmi.

Di seguito il calendario aggiornato dei live organizzati da Vivo Concerti:

1 APRILE – THE CAGE – LIVORNO

2 APRILE – VIPER – FIRENZE

6 APRILE – MAMAMIA – SENIGALLIA (AN)

8 APRILE – DEMODÈ – MODUGNO (BA)

9 APRILE – SPAZIOPORTO – TARANTO

10 APRILE – MOOD SOCIAL CLUB – RENDE (CS)

15 APRILE – I CANDELAI – PALERMO

16 APRILE – MA – CATANIA

22 APRILE – LARGO VENUE – ROMA

27 APRILE – LOCOMOTIV – BOLOGNA (recupero data del 30.03.2022)

28 APRILE – NEW AGE – RONCADE (TV) (recupero data del 25.03.2022)

30 APRILE – CAMPUS INDUSTRY MUSIC – PARMA (recupero data del 19.03.2022)

4 MAGGIO – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO (recupero data del 15.03.2022)

5 MAGGIO – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO (recupero data dell’11.03.2022)

13 MAGGIO – LATTERIA MOLLOY – BRESCIA (recupero data del 18.03.2022)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Francesco Levy