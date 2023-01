Mobrici, in attesa dei live ad aprile e dell’album, ecco il nuovo singolo “Piccola”

Mobrici Piccola testo e audio del nuovo singolo con il cantautore torna a raccontare pezzi di vita vissuta e, dopo Luci Del Colosseo, promette di far venire i brividi.ù

Piccola è la seconda anticipazione del prossimo album che sarà il secondo da solista dopo l’esperienza con i Canova.

Del resto Mobrici ci aveva già anticipato che il 2023 sarebbe partito a bomba con tanta nuova musica e la promessa è stata mantenuta con una canzone che ti avvolge e ti culla lasciando quel senso di vuoto quando suona l’ultima nota.

Mobrici Piccola significato del brano

“Piccola è una canzone che, dopo tanto tempo, mi ha fatto fare pace con tanti pensieri. È arrivata da sola, senza che la cercassi, quasi come volesse esserci anche senza di me. Si è presentata in una notte qualsiasi, come un flash nella mia testa, tutta intera, già con le parole.”

Così Mobrici che continua: “La canzone, nella sua verità assoluta, è molto sentimentale, ed io la vedo come un dialogo col passato, come un’accettazione del presente e come una liberazione per il futuro.”

In tour da aprile

Matteo Mobrici porterà la sua nuova musica e i brani più importanti ed amati della sua carriera in concerto il 18 aprile 2023 al Monk di Roma e il 20 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

“Ho avuto la fortuna di scrivere già un bel po’ di canzoni nuove a pochissimo tempo di distanza dallo scorso album. In primavera sarà passato un anno dal tour precedente e ritorno live con un album nuovo. Non vedo l’ora di rivedere chi mi segue e di cantare tutte le mie canzoni insieme a loro.”

In vista di queste due date, dunque, è possibile immaginare che l’album sarà già stato pubblicato ma, al momento, non ci sono conferme in tal senso e neanche Mobrici si era sbottonato qualche settimana fa quando ne abbiamo parlato in occasione del lancio del precedente singolo Luci Del Colosseo.

Nell’attesa, non resta altro da fare che lasciarsi rapire dalle melodie di Piccola e attendere speranzosi in ulteriori novità.

Mobrici Piccola testo e audio

Piccola

quando ti vedo sento la musica

con quelle guance che arrossiscono sempre

noi due insieme

due anime perse

avevi solo vent’anni

e non sapevi cosa fosse l’amore

Piccola

quando ti vedo, sento la musica

e mi chiedo se tu riesci

a esser felice

non chiedo niente

me ne posso andare

Io

se sei felice

non chiedo niente

mе ne posso andare

Piccola

guarda come è grandе il mondo

e tu sei piccola

Io perdo il controllo

e non capisco più niente

e me ne andavo come un pazzo per le strade

a chiedermi se tutto questo era normale, ma

tu avevi solo vent’anni

e non sapevi cosa fosse l’amore

Piccola

quando ti vedo sento la musica

e mi chiedo se tu riesci

a esser felice

non chiedo niente

me ne posso andare

Io

se sei felice

non chiedo niente

me ne posso andare

Avevi solo vent’anni

e il desiderio di spaccare la vita

avevi solo vent’anni

e non sapevi cosa fosse l’amore

figurati a pensare

che potesse finire

Piccola

quando ti vedo sento la musica

e mi chiedo se tu riesci

a esser felice

non chiedo niente

me ne posso andare

Io

se sei felice

non chiedo niente

me ne posso andare

Piccola

guarda come è grande il mondo