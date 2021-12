Esce a gennaio l'album di Mirko e Valerio, i due violinisti siciliani di 14 anni che hanno conquistato i Coldplay e il mondo...

Esce il 14 gennaio il disco di Mirko e Valerio, i due giovanissimi gemelli violinisti siciliani che, ad appena 14 anni, hanno incantato Chris Martin dei Coldplay.

Ma andiamo a conoscere insieme la storia dei due ragazzi…

È fine marzo 2020, scoppia la pandemia e arriva in Italia il lockdown. Mirko e Valerio decidono di ingegnarsi per passare il tempo diffondendo la propria musica sul web. Da quel momento accadono diverse cose che li rendono noti al grande pubblico sui social ma anche nelle Tv di tutto il Mondo.

Tra i tanti video che i due violinisti pubblicano c’è la cover di Viva la vida dei Coldplay. La loro versione, un inno motivazionale di speranza e luce nel momento dell’apice della Pandemia da Corona Virus, diventa virale e tocca il cuore delle persone sparse per il Mondo.

Di loro si accorgono gli stessi Coldplay che condividono il video in tutti i loro social ufficiali, Facebook Instagram, Twitter. Arrivano così milioni di views e centinaia di migliaia di condivisioni e like da parte di social e di loro si accorgono le televisioni di tutto il mondo.

Arriva il momento in cui il Management dei Coldplay con la richiesta esplicita di Chris Martin di conoscere personalmente Mirko e Valerio. Vi è così una prima videochiamata privata conoscitiva da parte del leader del gruppo, per chiedere ai ragazzi di esibirsi assieme a lui in diretta sui social ufficiali dei Coldplay in una Live streaming Mondiale avvenuta qualche settimana dopo.

Il video raggiunge anche il primo posto in classifica della top ten Most Popular video sul portale Americano di CBS News International e il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, fa un post sul suo profilo ufficiale parlando di Mirko e Valerio in maniera entusiastica.

Anche il premio Oscar Penelope Cruz e tanti altri personaggi famosi realizzano post e/o storie su Mirko e Valerio che vengono di conseguenza contattati dai più noti Talent Show Nazionali ed Internazionali, offerte declinate per motivi contrattuali pregressi.

Inoltre The Ellen Show, uno dei più grandi show televisivi americano che ospita le più famose star mondiali, li invita ufficialmente in America per una puntata con tanto di video invito da parte della notissima presentatrice, Ellen DeGeneres.

IL DISCO

Tutta questa attenzione porta l’etichetta BattitoRumore a decidere di lanciare nel mercato discografico i due gemelli. Uscirà così il 14 gennaio 2021 con distribuzione Warner Music, l’album solo violino The Violin Twins.

Questa la tracklist con le canzoni che saranno contenute nel disco. Oltre a due brani italiani tratti da colonne sonore di celebri film sono presenti solo due brani di artisti italiani, i due artisti che hanno conquistato un Grammy Awards: Domenico Modugno e Laura Pausini.

Sweet child o’mine He’s a pirate (Pirati dei Caraibi) La vita è bella Sway with me Medley: Smooth criminal + Billy Jean Amazing grace La Solitudine The final countdown Perfect Nel blu dipinto di blu (Volare) Nuovo cinema Paradiso Viva la vida





Foto di copertina tratta da un’intervista ad AG.TV