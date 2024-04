Dopo l’addio di Amadeus e l’ipotesi di affidare la conduzione del Festival di Sanremo 2025 a Carlo Conti, la RAI vorrebbe affidare la direzione artistica della kermesse a Mina che, anche se non appare da anni sulla scena pubblica, sembrerebbe pronta ad accettare, a patto di avere carta bianca.

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe dunque avere due figure di riferimento: da una parte Mina, alla quale verrebbe affidato il compito di scegliere i Big e le rispettive canzoni in gara, e dall’altra Carlo Conti, che per la prima volta vestirebbe solo i panni del conduttore, dopo aver avuto in mano non solo la conduzione ma anche la direzione artistica di ben tre Festival (2015, 2016, 2017).

Questa ipotesi, però, va presa con le pinze. Di fatto, già nel 2019, nonostante l’assenso di Mina, non se ne era fatto più niente.

Mina al Festival di Sanremo 2025, ma con carta bianca…

La notizia che vede Mina alla direzione artistica del Festival di Sanremo 2025 ha suscitato grande entusiasmo, anche se ci si interroga su come potrebbe comportarsi nella scelta delle canzoni in gara.

Di fatto, i brani scelti insieme al figlio, Massimiliano Pani, spesso non si sono rilevati dei grandi successi (eccezion fatta per “Un Briciolo di Allegria” con Blanco, le canzoni condivise con Adriano Celentano e “Grande Amore” del 1999). Ci si chiede, dunque, se riuscirebbe a tener testa ai numeri da record di Amadeus, i cui cinque Festival hanno visto ben 90 brani certificati su 149, per un totale di 145 dischi di platino e 30 dischi d’oro.