Torna il cantautorato postmoderno di Miglio con l’album “Futuro splendido”. Annunciato anche il tour

Venerdì 28 aprile esce Futuro splendido, il nuovo disco della cantautrice Miglio. Contemporaneamente partono le date del tour con primo appuntamento il 27 dello stesso mese a Bologna.

Prima di passare al nuovo album conosciamo meglio la storia di Miglio.

Nata a Brescia, attualmente risiede a Bologna. Le sue canzoni raccontano scenari di vita quotidiana e storie vissute, di paranoie interiori che prendono vita tra la città e la provincia, con un’attenzione sempre rivolta alla contemporaneità degli eventi e alla precarietà della sua generazione.

Il suo genere musicale è un cantautorato postmoderno che risente delle influenze dei The Cure, di Lucio Dalla, MGMT e Joy Division.

A gennaio del 2022 pubblica il suo primo lavoro in studio, dal titolo Manifesti e immaginari sensibili. Di recente ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui la vittoria a Musica da bere 2022 e la targa come miglior “Canzone” del contest Ciao rassegna Lucio Dalla organizzato da ICompany.

Ora è tempo di nuova musica.

Futuro splendido è prodotto ancora una volta da Marco Bertoni. Il disco è stato realizzato con il contributo del Progetto Sonda Music Sharing – Centro Musica Modena (Legge Musica 2/2018 Regione Emilia-Romagna).

Si tratta di un album dalle liriche oscure, metropolitane e contemporanee fuori per Matilde Dischi/Edizioni Curci Music Publishing. Il progetto è stato anticipato dai singoli Techno pastorale, , Per

non pensare + a te e Sexy solitudini. La cantautrice racconta così questo nuovo progetto:

“Se spiegassi questo disco nel dettaglio perderebbe la sua autenticità. Questo è un disco nato dall’urgenza emotiva, che non ha paura, che non si nasconde. Parlo di me ma parlo anche degli altri, delle storie che mi hanno coinvolta, di quelle che mi hanno solo sfiorata lasciandomi un’immagine o un suono dentro e di quelle che mi hanno creato una voragine dentro.

Lo stesso titolo di questo lavoro è tragicamente provocatorio, di splendido non c’è niente o c’è tutto, dipende dalla prospettiva di chi guarda. Futuro è inteso come attitudine all’esistenza, quella tensione che brucia dentro e non concede mai riposo. La mia personale voglia di futuro si concretizza in quelle due o tre cose a cui mi appiglio per restare a galla”.