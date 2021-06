Michele Merlo: gli ex compagni di Amici, ma non solo, si uniscono sui social in una preghiera per lui

Mentre si attendono notizie e aggiornamenti da parte della famiglia e si prega per la salute di Michele Merlo, sui social migliaia di fans hanno manifestato la loro vicinanza al ragazzo che, ricordiamo, è ricoverato in condizioni gravi dopo un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante improvvisa (qui le parole della famiglia del cantautore 28enne).

Michele, che nel 2016 partecipò ad Amici di Maria De Filippi con il nome di Mike Bird, ha ricevuto l’incoraggiamento anche sui social del programma dove è stata postata una sua foto dentro la scuola accompagnata dalla dicitura: “Forza Mike, siamo con te“.

Da quel che si apprende Maria De Filippi è costantemente informata sulle condizioni di salute del ragazzo così come anche l’amica Emma Marrone, coach della squadra di Michele in quell’edizione del programma, che con lui ha stretto un legame che è rimasto intatto negli anni… Emma su Twitter ha postato queste parole: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”



Riki, vincitore della categoria canto dell’edizione di Amici in cui Michele partecipò come Mike Bird ha scritto nelle sue storie:

“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Son con te.“

Tutti i ragazzi di quell’edizione del programma condivisa con Michele hanno voluto manifestare la propria vicinanza al ragazzo…

Thomas ha pubblicato una foto in cui lui e Mike si abbracciano dentro lo studio di Amici con questo messaggio:

“Resisti Mike! Siamo tutti con te“

Shady, cantautrice che dopo il programma è diventata anche autrice per hit internazionali, ha mandato una sua preghiera in inglese per il cantautore… “Sending a prayer“.

E poi c’è Federico Baroni, artista che in quell’edizione di Amici di Maria De Filippi non arrivò alla fase finale del talent show, ma che negli anni ha mantenuto un rapporto di amicizia con Michele Merlo.

Sui suoi social ha postato una storia a sfondo nero con scritto “Siamo tutti con te Amico mio” taggandosi all’Ospedale maggiore di Bologna dove il giovane artista è ricoverato e dove Federico ha voluto recarsi per stargli vicino.

Toccante il video e le parole postate dal cantautore Maninni che ripropongono un momento dentro la scuola con Merlo…

” ‘Non te ne andrai, devi solo voler star qua e non volertene andare’ Ho i brividi nel riascoltare queste parole che mi dicevi tu e che ora io dico a te. Non si possono trovare le parole giuste per descrivere il male che sto provando in questo momento, perché le parole giuste le hai sempre trovate soltanto tu, e devi continuare a farlo.

Forza, puoi farcela amico mio. Ti sono vicino. Sono vicino alla tua famiglia “

Sono tanti gli artisti, molti provenienti da diverse edizioni del talent che hanno lasciato un commento sotto l’ultimo post del ragazzo. Tra questi Virginio, Arianna Gianfelici, Francesco Bertoli, Giulia Molino, Michele Perniola (3x3n), Apollo Presti dei Dear Jack, Aka 7even, Mose e Luca Vismara,

Anche altri giovani artisti hanno voluto postare con parole cariche di energia positiva… Ermal Meta, Federico Rossi, Ciao sono Vale, Scrima, Giulia Penna, Wrongonyou, Emanuele Aloia, Tony Maiello, Lorenzo Licitra, tra i tanti.

GionnyScandal ha invece scritto: