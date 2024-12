Micaela e Davide Papasidero: la magia di “Santa Tell Me” per “Love Game – Christmas Edition”

La magia del Natale si accende con una nuova versione del classico natalizio Santa Tell Me, interpretata dalle voci di Micaela e Davide Papasidero. Questo brano, un successo internazionale di Ariana Grande, è stato scelto come sigla ufficiale delle due puntate speciali di “Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition”, in onda su Rai 2 il 27 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025 in seconda serata.

La cover di Santa Tell Me è fuori su tutte le principali piattaforme di streaming. Nata inizialmente come un progetto intimo, nel 2021, e condivisa sui social quasi per gioco, questa versione vanta un arrangiamento firmato da Nicco Verrienti (produttore per artisti del calibro di Emma, Noemi e Antonello Venditti).

Davide Papasidero vanta nel suo curriculum due finali di Area Sanremo (2006 e 2008, il contest si chiamava allora Sanremo Lab), le partecipazioni a X Factor Italia e X Factor Uk, la vittoria al Festival di Castrocaro nel 2013, il ruolo di giudice del muro ad All Together Now oltre ad un brano scritto per Valerio Scanu.

Negli ultimi anni si è affermato come vocal coach e conta oltre 180.000 follower su TikTok.

Micaela ha debuttato 14enne a Ti lascio una canzone su Rai 1 per poi partecipare, a soli 17 anni, al Festival di Sanremo tra le Nuove proposte con il brano Fuoco e cenere (secondo posto).

Negli anni ha pubblicato l’EP Fuoco e cenere con Warner Music, è stata la voce ufficiale di Casa Italia Atletica, cantato canzoni scritte da Kekko Silvestre dei Modà, ha partecipato a The Voice of Italy e condotto il programma Food Singer, la musica è servita su Gambero Rosso Channel.

Santa Tell me, la cover

Micaela si dice entusiasta di questa nuova avventura:

“Sono davvero felice che la nostra versione di ‘Santa Tell Me’ sia stata scelta come sigla di apertura e chiusura del programma di Rai 2 ‘Love Game’. Lavorare con Davide è stato un piacere: la nostra sintonia artistica ha reso questo progetto davvero speciale. Speriamo che il brano accompagni le coppie protagoniste del programma nella scoperta del vero amore!”

Anche Davide Papasidero condivide il suo entusiasmo per il progetto:

“Quando abbiamo inciso la cover, non avrei mai immaginato che sarebbe diventata la sigla di un programma così speciale. Abbiamo voluto darle un tocco intimo e nostalgico, rispettando la magia di Ariana Grande. È una gioia sapere che la nostra versione accompagnerà le emozioni di ‘Love Game – Christmas Edition’.”

Le due puntate speciali di “Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition” celebreranno l’amore e lo spirito natalizio con storie emozionanti, strategie di gioco e colpi di scena. Guidati da Alice Brivio, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli, i concorrenti vivranno momenti indimenticabili.

Il programma, ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, con la regia di Ciro Tomaiuoli, è realizzato in collaborazione con Imagine The Stars e promette di portare nelle case degli italiani tutta la serenità e il calore che solo il Natale sa regalare.