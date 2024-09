Mezkal racconta un amore complicato nel nuovo singolo brit-rock “Cry Baby”

Dopo la partecipazione ad Amici 2023 di Maria de Filippi e i due singoli precedenti Requiem e Più Giù, Mezkal torna con il nuovo singolo Cry Baby (distribuito da ADA Music Italy), disponibile da venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali.

MEZKAL, “CRY BABY”

In occasione dell’uscita del singolo, Mezkal rivela: «Sono contento di tornare a far uscire i brani e soprattutto di tornare con una cosa fatta al 100% da solo. La mia vita è cambiata molto dall’ultimo singolo e adesso so che posso metterci tutto me. Non vedo l’ora esca questa canzone».

Cry Baby presenta delle sonorità inglesi molto vicine all’immaginario brit-rock del 2013. Sono presenti chitarre distorte ma riverberate e il groove di batteria soul/hip hop che dà alla canzone un’identità più fresca che l’aiuta, a tratti, a staccarsi dal rock.

Come i precedenti singoli, anche Cry Baby è stata prodotta e arrangiata da Mezkal stesso.

In più, Mezkal ci anticipa: «Cry Baby è la prima canzone di una nuova parentesi, preceduta da una lunga pausa dove mi sono impegnato a chiudere un disco su cui sto ancora lavorando».

E sul singolo, invece, racconta: «Con Cry Baby ho cercato di sottolineare un punto di rottura, musicalmente parlando, con quello che è venuto prima. Nuovo linguaggio, nuove influenze, nuove storie. Il singolo parla sì di amore, ma di un amore contestualizzato, un amore calato in una Milano difficile e in uno stile di vita complicato, volendo far capire quanto molto spesso, nonostante l’amore, due persone si possono distruggere perché consumate della quotidianità, dal lavoro, dalla città in cui si vive».