Mescal Night: sei artisti, da Pianista indie ai Cassandra, per una serata di musica live a ingresso libero

Siete pronti ad ascoltare gratuitamente tanta buona musica giovedì 19 gennaio 2023 all’Apollo di Milano? Se sì, allora l’appuntamento è con la MESCAL NIGHT, l’evento live organizzato dalla nota casa discografica italiana che organizza questa serata ricca di musica con Pianista Indie, Cordio, i Cassandra e tanti altri ancora.

La serata prenderà vita all Apollo in via Giosuè Borsi 9/2 a partire dalle ore 21 e sarà a ingresso libero. Andiamo a scoprire insieme gli artisti che suoneranno live in questo saluto al nuovo anno magari presentando anche un’anteprima dei nuovi progetti in arrivo.

MESCAL NIGHT

CASSANDRA

I Cassandra, band fiorentina con le idee chiare su come si può realizzare dell’ottimo pop in odore di rock, e limpide sul linguaggio ironico e contemporaneo, ha pubblicato a Marzo 2022 l’album d’esordio Campo di Marte, prima di partire per un lungo tour; tra una tappa e l’altra, 5 open live sui palchi di Ermal Meta. Sono pronti per un 2023 pieno di novità…

BORGIA

Quando si parla di donne in Mescal, lo si fa seriamente. Poche in questi anni, ma tutte cantautrici e con caratteristiche difficilmente riconducibili a loro colleghe, sia per quanto riguarda i testi che per vocalità e personalità. Borgia è tutto questo, e il suo battesimo in Mescal, avverrà proprio il 19 Gennaio nel Giovedì Santo dell’Apollo.

EMAN

Quando ci si immagina un autore arguto, attento al mondo che ci circonda e alle bellezze e miserie, che sa cogliere i dettagli e trasformarli in splendide canzoni, non si può che delineare il profilo di Eman. Tre singoli pubblicati per Mescal negli ultime mesi ci sono Il Matto, Cobalto, L’Alba.

NANNI PATTI

Essere giovani (molto giovani) e avere già voglia di condividere i propri pensieri, le proprie emozioni, i sogni, e perché no, anche i momenti non precisamente splendidi è la fotografia di Nanni Patti, che con Dove Sei? ha esordito in Mescal: il suo sound electro-funk si mescola ad un cantato moderno e incalzante che crea una alchimia perfetta per far ballare e cantare chiunque.

PIANISTA INDIE

Artista fragile, cinico, romantico, distaccato, vulnerabile, nelle sue canzoni fa confluire il bello che prende forme inquietanti e il fastidio che ci circonda raccontato con fine sarcasmo. Pianista Indie è tanto talentuoso quanto prolifico.

Solo nel 2022 ha consegnato ai posteri la pubblicazione del film LIFE e i singoli, La Droga, Non Fare Il Cremlino, Amsterdam, Champions League e Aranzulla.

CORDIO

Sei singoli hanno anticipato e poi accompagnato la pubblicazione di Cose che si dicono, l’album di Cordio, uscito il 7 Ottobre scorso.

Realizzato con Lorenzo Vizzini che lo ha prodotto, è un album importante con musicisti che da tutto il mondo hanno dato il loro prezioso contributo: Jose Juvinao, Daniel Uribe, Ryan Svendsen, Uriel Herrera e le Las Migas, premiate a metà Novembre con il Latin Grammy nella categoria miglior album di flamenco con Libres.