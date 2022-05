Mecna: “Sempre il Buio” è il nuovo singolo, una dichiarazione d’amore che suona come un grido.

Dopo il successo ottenuto con l’album Bromance e aver calcato il palco del primo Maggio di Roma, Mecna ritorna da solista con Sempre il Buio: un piccolo assaggio di un prossimo capitolo inedito della musica dell’artista pugliese.

Un viaggio tra le sue sonorità più intime e fredde per il nuovo brano targato Virgin Records/Universa Music Italia e prodotto da Lynar.

mecna “sempre il buio”

Disponibile dal 10 Maggio il nuovo brano è una dichiarazione d’amore disperata, un grido a una luna nascosta, una corsa in piena notte per cercare di raggiungersi, ma invano.

Il singolo arriva accompagnato da un visual disponibile su You Tube, dopo un periodo di successi strepitosi con le hit La più bella, certificato disco di platino e con più di 25 milioni di streams solo su Spotify e Tilt che ha visto la collaborazione di Sangiovanni, entrambi estratti dall’album Bromance, scritto ed eseguito in duetto con CoCo.

Accompagnato dalla sua band, il singolo rappresenta un nuovo viaggio per la musica di Mecna che si apre a un futuro di contaminazione con gli strumenti “veri” e pone l’asticella della sua scrittura ancora un po’ più su, per quella che si è confermata una delle poetiche più interessanti degli ultimi anni.

Queste le parole dell’artista

Sempre il buio è un brano costruito di immagini, dove luce e oscurità si mescolano dando vita ad un nuovo mondo

È un inno alle realtà, dove le cose non sono per forza bellissime e non vanno sempre bene.

Le soddisfazioni per Mecna non finiscono qua, infatti partirà a Giungo il tour estivo di Bromance, che lo vedrà in giro per l’Italia insieme al collega e amico CoCo, accompagnati da una band d’eccezione composta da Alessandro Cianci, Andrea Dissimile, Pierfrancesco Pasini e Lvnar. Le date del tour saranno un’occasione per sentire live i brani del nuovo album, ma anche un viaggio attraverso le discografie di entrambi gli artisti.

A seguire il calendario con le date aggiornate del tour estivo.

10/06 PADOVA – PARCO DELLA MUSICA

11/06 BOLOGNA – ARENA PUCCINI

12/06 MILANO – CARROPONTE

16/06 ROMA – ROCK IN ROMA

17/06 NAPOLI – EX BASE NATO

15/07 LECCE – TAGGHIATE URBAN FESTIVAL

16/07 MOLFETTA – LUCE FESTIVAL

17/07 CATANIA – VILLA BELLINI

12/08 LAMEZIA TERME – COLOR FEST

Le info e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, qui.

Foto di Simone Biavati