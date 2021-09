Mecna e CoCo: esce ad ottobre Bromance, il loro primo album in collaborazione. Ascolta qui la title track

Sta per uscire Bromance, il primo disco congiunto fra Mecna e CoCo, disponibile a partire dal 22 ottobre e da oggi, 29 settembre disponibile in presave e preorder. In attesa di poterlo ascoltare è già uscito, a sorpresa, il video ufficiale della title track e intro dell’album, diretto da Giorgio Cassano.

Ma che cos’è la bromance di cui parlano Mecna e CoCo? I due artisti commentato:

È un rapporto d’amore fraterno tra due amici, un rapporto di apprezzamento e rispetto riconosciuto da chiunque osservi perché palese nella condivisione di gusti, mood, scelte. È quella sintonia che nel rap si manifesta quando uno inizia una rima e l’altro la chiude, quando si condivide un’estetica e un’idea che, alla fine – porta a scrivere un intero album insieme.

Il significato di Bromance: ecco di cosa parla il disco di Mecna e Coco

Bromance è l’incipit dell’intero progetto, un intro costruito in due parti differenti. Nella prima, eterea e avvolgente, i due dialogano, quasi si stessero parlando direttamente o scrivendo, ripercorrendo le reciproche carriere e gli impegni degli ultimi anni. È uno scorcio nella vita degli artisti che racconta il percorso verso questo disco collaborativo. Nella seconda parte invece, rotti gli indugi, il brano catapulta l’ascoltatore in un back to back al fulmicotone dove Mecna e CoCo si alternano al microfono, tra punchlines ad effetto e ritmo serrato. In poco meno di tre minuti, Bromance condensa il succo di questo sodalizio artistico.

Ma com’è nata questa collaborazione?

Spesso i grandi sodalizi artistici nascono a casa d’altri in una cena o in una festa tra amici comuni. Il bromance tra Mecna e CoCo comincia proprio così, nel 2017. Tutto inizia quando il produttore molisano Night Skinny li porta a collaborare assieme per il brano Equilibrio.

La scintilla scocca e l’anno successivo la coppia torna in studio per Tu Ed Io, che diventa il brano più ascoltato sui distributori digitali di Blue Karaoke, il quarto disco in studio di Mecna. Nel 2019 CoCo ospita Mecna in Se Mi Perdo Altrove, uno dei brani più riusciti di Acquario, il secondo disco in studio di CoCo, mentre Mecna ospita CoCo in Si Baciano Tutti, estratto da Neverland, il joint album con il producer romano Sick Luke, successo di pubblico e critica. I due Corrado tornano insieme ad inizio 2021, in For You, per festeggiare l’uscita della deluxe edition di Mentre Nessuno Guarda, l’ultimo album solista di Mecna che ha esordito al secondo posto della classifica FIMI e già certificato disco d’Oro.

Qui sotto potete recuperare l’audio streaming ufficiale di Bromance di Mecna e CoCo.