Maurizio Carucci si interroga su cosa c’è dopo l’amore e dopo la vita in “Inimmaginabile”

Maurizio Carucci Inimmaginabile è il titolo del nuovo singolo disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 ottobre per Capitol Records.

Il brano rappresenta l’ultimo tassello del percorso da solista del cantautore, ex leader degli Ex-Otago.

Il 2022 ha infatti visto l’uscita lo scorso 1 aprile di Respiro, un disco presentato come il manifesto di una rinnovata identità artistica.

Nei mesi successivi all’uscita del disco Maurizio Carucci ha presentato la sua musica accompagnato spesso Fabri Fibra, artista con cui ha inciso il brano estivo Stelle. Ora è il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato con una serie di appuntamenti live indoor dopo quelli estivi.

Accompagnato da una band di giovani artisti liguri che lo hanno spalleggiato anche quest’estate il Respiro tour, quattro live prodotti da Magellano Concerti toccheranno le seguenti città: Milano, Bologna, Torino e Roma.

Ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

16.11.22 MILANO – Magazzini Generali

17.11.22 BOLOGNA – Locomotiv Club

24.11.22 TORINO – Hiroshima Mon Amour

26.11.22 ROMA – Largo Venue







Maurizio Carucci inimmaginabile, il nuovo singolo

Tornando al nuovo brano si tratta di un pezzo intimo ed essenziale, confezionato in maniera “artigianale”. Scritta e composta da Maurizio Carucci la canzone è costruita sulle morbide note di un pianoforte, accompagnato da suggestivi archi su cui si poggia, come una coperta che ci protegge dai timori e le incertezze.

Maurizio si interroga così su cosa ci sia dopo l’amore e dopo la vita, due concetti così complessi che sono quasi difficili da concepire, per poi prenderci per mano e invitarci a intraprendere insieme il viaggio alla scoperta del futuro che ci aspetta oltre l’inimmaginabile.

Testo e audio

In arrivo venerdì 28 ottobre