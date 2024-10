Mattia Algieri: il brano “Se solo” è espressione d’un intenso viaggio interiore

Mattia Algieri è in attesa di ritornare sul palco come corista di Laura Pausini nelle date italiane del Winter Tour. Nel frattempo, lancia il suo singolo d’esordio Se solo. Il brano è disponibile in digital download dal 4 ottobre 2024 per Tunecore.

Il giovane cantautore, classe 1994, presenta così la canzone: “Finalmente con “Se solo” mi libero dalla paura di sbagliare, smettendo di inseguire quell’idea di perfezione che mi ha tenuto bloccato per troppo tempo. La pubblicazione di questo singolo rappresenta simbolicamente per me un fiume che torna a fluire”.

Per Mattia, Se solo non è soltanto una canzone, ma è un grido di liberazione e autenticità. Con questo brano, egli si mette a nudo dando voce a sentimenti come la fragilità, che spesso rimangono inespressi. Se solo racconta quel momento in cui sei talmente arrabbiato che te ne vai senza nemmeno avere la forza di parlare. Ed ancora, è un risveglio brusco come una bolla di sapone che scoppia, e tu finalmente vedi le cose per come stanno.

Se solo è il frutto di un intenso e lungo viaggio interiore. Il brano prende vita nel 2019, quando Mattia Algieri, seduto sul divano del suo appartamento milanese, inizia a scrivere. Dopo soli cinque minuti, il foglio si riempie di parole. Quel primo abbozzo però rimane lì, per essere ripreso solo nel 2022.

Il brano è una riflessione dell’artista su un periodo particolare della sua vita, segnato dalla separazione dei genitori e dal trasferimento a Milano. In questo contesto si sente spesso solo e incompreso. Il testo parla di un mondo che si sgretola, con versi che sottolineano come “in fondo all’arcobaleno l’oro in realtà non era vero”.

Con il passare degli anni Mattia, sempre più taciturno e solitario, decide di rifugiarsi nella sua mente, quella “bolla dove sognava in grande”. Inizia un intenso viaggio interiore, in cui esplora emozioni che ha tenuto a bada per troppo tempo. In questo percorso sente un desiderio profondo di liberarsi di pensieri e sentimenti che chiedono di essere ascoltati. È un momento di vulnerabilità che porta alla consapevolezza di dover esprimere la propria verità, perché è l’unico modo per affrontare la solitudine e la confusione che si stanno provando.

Se solo, scritto interamente da Mattia Algieri, diventa il modo di affrontare e superare la perdita delle certezze. Il brano è prodotto e co-composto da Veronica Gori. La foto dell’art cover è di Pamela Rovaris, mentre la grafica è a cura di Arianna Puccio per Studio Cemento.

Conosciamo meglio mattia algieri

Mattia Algieri nasce in un paese della provincia di Verona da genitori calabresi. Terminato il liceo, dopo aver intrapreso la strada universitaria, capisce che la musica è la sua più grande passione al punto di abbandonare gli studi per concentrarsi sul canto.

Nel 2016, dopo essersi trasferito a Milano, inizia a frequentare il Cpm Music Institute dove consegue il diploma accademico in canto pop-rock nel 2021. In questo periodo inizia la sua crescita artistica e partecipa alla realizzazione di alcuni jingle pubblicitari.

Dopo la laurea torna a lavorare come cameriere fino al 2023, quando inizia la collaborazione con Laura Pausini come corista per il tour mondiale 2023/2024. Nel frattempo continua a lavorare alle proprie canzoni concedendosi di sperimentare, esplorare e lasciarsi trasportare dall’immaginazione.

Nel 2024 partecipa alla registrazione dei cori per la versione spagnola di Ma non tutta la vita, singolo sanremese dei Ricchi e Poveri. A novembre 2024, ripartirà con Laura Pausini per il Winter Tour, reprise della prima leg, prendendo parte alle date italiane.