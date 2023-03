Matteo Paolillo: il video di “Origami all’alba” con il cast di Mare fuori entra subito nelle tendenze di YouTube

Continua a riscuotere un grande successo Origami all’alba, nuovo brano contenuto in Mare fuori, e uscito nella doppia versione. Quella interpretata da Matteo Paolillo (Icaro) e quella da Clara, artista entrata nel cast della terza stagione della serie per interpretare Crazy J. Entrambi gli artisti sono autori del pezzo che è stato prodotto da Lolloflow.

Quest’ultima versione, che è quella contenuta nella serie, si avvia verso i 7 milioni di stream mentre la versione di Matteo ha ampiamente superato il milione.

Fuori dal 9 marzo anche il video ufficiale del brano che vede la partecipazione del cast di Mare fuori e che, a poche ore dalla pubblicazione, conta già oltre 600.000 views ed è terzo nella sezione musica di YouTube e in Top 10 tra le tendenze.

Matteo Paolillo racconta così il concept del video:

“L’idea alla base del video musicale è stata quella di raccontare la consapevolezza della fine di una storia d’amore, quella tra Matteo e Maria, i quali si incontrano per l’ultima volta sull’uscio della casa che hanno abitato insieme nel centro di Napoli. Maria è tornata per riprendere le sue ultime cose, accompagnata da Lorenzo , il suo nuovo ragazzo. Matteo tutto si sarebbe aspettato tranne questo. L’amarezza dell’addio si trasforma in rabbia non appena torna nell’appartamento. Cuscini, vasi, foto ricordo, nulla viene risparmiato davanti a un dolore così grande.

Dopo il dolore, però, spesso c’è un nuovo inizio. Abbiamo pensato di raccontare questa storia partendo dalla fine. Ci piaceva, infatti, l’idea che la storia si chiudesse con l’abbraccio malinconico scambiato tra i due prima di salutarsi per sempre, quasi come per dare eternità a quel momento. Pertanto, il video è tutto in reverse. Lo spettatore viene a conoscenza della backstory dei personaggi con gradualità, conoscendo prima la rabbia di Matteo e poi riconoscendone i motivi. Oltre al cast principale, lungo tutto il video abbiamo inserito cameo degli attori di Mare Fuori.”

La regia è di Alberto Palmiero mentre il soggetto è di Alberto Palmiero e Matteo Paolillo.

Nel video compaiono Matteo Paolillo, Maria Esposito, Antonio Orefice, Antonio D’Aquino, Nicolò Galasso, Domenico Cuomo, Lolloflow e Milena Anaclerio.