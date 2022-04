Torna Matteo Alieno... il nuovo singolo è "Giungla" prodotto con Marta Venturini

Torna con un nuovo singolo Matteo Alieno. Il cantautore è pronto a raccontare i ritmi feroci della vita urbana nel nuovo singolo, Giungla, fuori per Honiro Label da venerdì 22 aprile 2022.in radio e su tutte le piattafrome

Matteo Alieno, vero nome Matteo Pierotti, classe 1998, è autore, polistrumentista e Producer. Nelle sue canzoni prende ispirazioni dai grandi della musica italiana e internazionale. Da Lucio Dalla a David Bowie, da Battisti ai Rolling Stones, dai De Gregori ai Beatles. Il suo obiettivo è cercare di guarda al passato ma muovendo passi verso il futuro.

All’attivo diversi singoli tra cui Non mi ricordo, brano diventato sigla per un programma su RDS e tra i vincitori del Primo Maggio Next 2020, e un album lanciato ad ottobre 2020, Astronave. Ora per il cantautore è tempo di nuova musica e di un nuovo disco che verrà realizzato con Marta Venturini.

Matteo Alieno Giungla, il nuovo singolo

Giungla è stato prodotto insieme a Marta Venturini e apre la strada alle sonorità del nuovo album con chitarre ruggenti, atmosfere distorte e trombe squillanti che dettano le pulsazioni urbane di una vita che sembra sempre più essere una giungla.

Riguardo al brano Matteo Alieno dichiara:

GIUNGLA è una canzone scritta in stampatello, chiara e tonda, un mio piccolo manifesto. Racconto di gente sgangherata, goffa, alienata…tutta gente come me, forse proprio tutti quelli che abitano nella mia testa. La realtà è deludente se non viene rielaborata, quindi ho deciso di esplorare frigoriferi, fare il giardiniere di labirinti, e fidanzarmi con i pianoforti, chi lo dice che non l’ho fatto davvero solo perché è scritto in una canzone?