Maruego presenta il nuovo singolo “Mata Hari”, realizzato in collaborazione con Priestess e NINE

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 13 dicembre, Mata Hari (La Crème Records / distribuzione Virgin Music Group Italy) è il nuovo singolo di Maruego, realizzato in collaborazione con Priestess e NINE.

Con sonorità afro, che mescolano innovazione e radici, e una scrittura matura che esplora emozioni contrastanti e dinamiche relazionali complesse, il brano si caratterizza per la presenza di un inciso carico di emotività e delle barre conscious del rapper, che contengono riferimenti culturali che ci parlano di una storia fatta di complessità emotive e della conseguenza ricerca di un equilibrio.

Inoltre – proprio come la celebre danzatrice e spia olandese della Prima Guerra Mondiale, nota per la bellezza e il mistero che circondava la sua vita -, Mata Hari allude a una figura enigmatica, affascinante e ingannevole.

Ed ecco che il brano diventa un dialogo con una donna complessa, che incarna una duplicità di ruoli: da un lato quello di seduttrice, dall’altro quello di creatura misteriosa e difficile da decifrare, perché mantiene sempre una dimensione di segretezza o di distanza emotiva.

MARUEGO, “MATA HARI”

Rapper italo-marocchino classe ’92 scoperto sul web da Guè Pequeno, Maruego è stato il primo artista di seconda generazione a infrangere le barriere del mainstream nel rap italiano, aprendo la strada a tanti giovani con un background migratorio.

Il suo successo, dunque, non è stato solo un traguardo personale, ma un momento storico che ha ridefinito la scena musicale, portando tematiche multiculturali e storie di periferia al centro del panorama urban.