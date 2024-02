Martino racconta il suo primo viaggio nel brano “Panamá”

Martino (all’anagrafe, Gennaro Martino) lancia il nuovo singolo “Panamá”, negli store dal 26 gennaio 2024. Il brano anticipa il progetto musicale al quale l’artista sta lavorando e che uscirà nei prossimi mesi.

“Panamá” (Artist First) è un brano caratterizzato da riferimenti ed elementi autobiografici. Racchiude infatti una parte importante della vita di Martino.

Nel presentare il brano, l’artista sottolinea questo aspetto: “Panamá è stato il primo viaggio della mia vita e allo stesso tempo il mio viaggio di nozze. Questo brano è molto importante per me, perché io sono per metà panamense: mio padre e mio nonno sono nati lì, a Panamá c’è gran parte della mia famiglia, quindi quel viaggio è stato per me una scoperta delle mie origini, oltre che avermi dato modo di ampliare la mia visione del mondo che fino a quel momento era circoscritta semplicemente a ciò che mi circondava. Panamá mi ha anche permesso di chiudere un cerchio, perché un desiderio incompiuto di mio nonno era proprio quello di andare a Panamá per un’ultima volta e dato che non ci è riuscito, l’ho fatto io per lui”.

Come in ogni pezzo dell’artista, anche in “Panamá”, racconti e storie si intrecciano creando il ritratto di una vita che ha come temi cardine la dimensione spirituale, l’amore e la rivalsa. Il brano è prodotto da Dat Boi Dee; e presenta riferimenti nella cultura hip hop g–funk anni Novanta e nel cantautorato partenopeo, con un mix tra parti neomelodiche alternate a rap.

Conosciamo meglio Martino

Martino è nato a Napoli nel 1996. Le sue origini sono per metà partenopee e per metà latine, di Panama. La passione per la musica ha origine dalla famiglia: il padre, pianista per passione, e il fratello dj lo hanno educato all’ascolto, con una particolare predilezione per la musica black e la scena napoletana.

Nella scrittura, Martino trova una via di fuga e uno sfogo da una vita tormentata, costellata da eventi che hanno lasciato un segno profondo. Lungi dall’ostentare le sue difficoltà e portato a tenere nascosta la sofferenza in una sfera più intima, riesce a condividere e trasmettere le proprie emozioni attraverso la musica.

Nel 2020, Martino pubblica il brano d’esordio “Vien cu mme”. L’anno successivo rilascia “Good Vibes” e “Best Friends”. Nel 2022 è la volta di “All In”, “Sunshine” e “True Love”.

Dopo un anno di attesa, l’artista napoletano torna con un nuovo progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi. Ad anticiparlo, i singoli “God is Good” (uscito l’1 dicembre 2023) e “Panamá”.