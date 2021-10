Clementino e Saturnino protagonisti il 13 ottobre dell’ultimo evento di #MartiniLiveBar. Ecco come seguire la diretta live streaming

Martini Live Bar con Clementino e Saturnino. Ultimo appuntamento per l’aperitivo-evento dalla Terrazza Martini di Milano.

#MartiniLiveBar è il bar digitale che ha coinvolto migliaia di persone in performance live con artisti di punta della scena musicale italiana e si conclude mercoledì 13 ottobre con ospiti il rapper Clementino, artista poliedrico che salirà sul palcoscenico di Terrazza Martini per esibirsi in uno show esclusivo e in un featuring speciale, con il compositore e musicista Saturnino Celani.

La diretta live streaming partirà a partire dalle ore 19:30 del 13 ottobre. Clementino si racconterà in pochi minuti a tutti coloro che si collegheranno ai canali social del brand e, sorseggiando un MARTINI Fiero&Tonic, svelerà alcune aneddoti divertenti e inediti della sua carriera ma anche della sua vita privata, per poi esibirsi da uno dei luoghi più iconici che si affacciano su Milano: Terrazza Martini.

Il #MartiniLiveBar si conferma ancora una volta il palcoscenico dei grandi talenti, al fianco di un settore musicale che ancora oggi non è tornato completamente in attività.

Un format di successo in grado di restituire momenti di socialità raccogliendo centinaia di migliaia di persone intorno al bancone di un bar virtuale e che ha ottenuto consensi dal pubblico, dagli artisti e dagli esperti di marketing e comunicazione, tanto da aggiudicarsi un Effie Award Bronzo nella categoria Brand Pop, l’ambito premio che dà valore alle campagne che hanno saputo coniugare creatività ed efficacia per raggiungere risultati molto rilevanti per i clienti.

#MartiniLiveBar le dichiarazioni

Ecco come il rapper ha voluto commentare questa nuova avventura:

“Sono felice di prendere parte a questo evento, è un’iniziativa molto importante e ringrazio Martini per l’opportunità. Vista l’assenza dei live e i problemi che putroppo abbiamo ancora oggi, riuscire a suonare dal vivo è sempre una grande vittoria. Ho dei carissimi ricordi legati a Martini, mi riporta indietro ai momenti spensierati con i compagni dell’Università e a quelli di oggi, sempre presente all’ora dell’aperitivo”.

Sanne Wessels, MARTINI marketing manager Italy, aggiunge:

“Siamo entusiasti di ospitare Clementino sul palcoscenico di Terrazza Martini per l’ultimo appuntamento del #MartiniLiveBar, un artista che ci ha colpito subito per il talento innato, un vero perfomer in piena evoluzione. Ogni live streaming ha rappresentato per noi un importante traguardo, ma questo sarà un appuntamento davvero molto speciale. Ci godiamo un ultimo momento di convivialità e di grande musica prima della pausa invernale e siamo davvero felici di poter ospitare per questo live anche il grande Saturnino. Brindiamo insieme e gustiamoci quest’ultimo appuntamento, ma poi iniziamo subito a lavorare a nuovi progetti che celebrino momenti di condivisione e socialità per i nostri consumatori”.

DOVE seguire l’evento

Si potrà seguire l’ultimo appuntamento con #MartiniLiveBar previsto per mercoledì 13 ottobre alle ore 19.30 dalla Terrazza MARTINI di Milano in diretta live streaming sui canali Facebook e Instagram di Martini, su quello del rapper Clementino oltre che sulla pagina Facebook di All Music Italia, Media Partner dell’evento streaming.

Inoltre, sempre sui canali Facebook e Instagram del brand, trovere il link per acquistare MARTINI Fiero con un codice sconto per preparare un Martini Fiero&Tonic speciale, da gustare durante la live performance.