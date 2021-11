Dopo il dissing di Marracash in “Cosplayer” Fedez risponde sui social

Nel testo di un brano del nuovo disco di Marracash, Noi, loro, gli altri, ha scatenato la polemica. Si tratta di Cosplayer, canzone che, all’interno di diversi versi sembra far riferimento al collega Fedez.

Molti li hanno individuati in questi per esempio:

Dio mi salvi dalle commedie, dai cosplayer

Da chi sposa la causa solo quando gli conviene… La popstar con gli occhi lucidi per il decreto?

Vade retro, ritorna dal tuo creator… Dal biondo patriota, sui social si prodiga per noi

Ma in realtà è il più merda come il Patriota in The Boys

Anche i quotidiani se ne sono accorti e, in un’intervista, è arrivata la domanda diretta: “In Cosplayer attacca quelli che sposano le cause senza crederci, i politici influncer, e in un paio di immagini sembra alludere a Fedez…”

Questa la risposta, che non lascia adito a dubbi, di Marracash…

Non è una cosa persona. Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia…

Marracash… la risposta di Fedez

A questo punto Fedez ha usato il suo mezzo preferito, le storie di Instagram, per commentare e rispondere al collega…

Dispiacere leggere da una persona come Marracash che reputo intelligente e sensibile una frase così. Non conosci le storie dei membri della mia famiglia, ma non è questo il punto che mi stranisce della tua affermazione. Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie e ho sempre apprezzato quello che ha fatto. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono. Io credo sia così che si ottengono delle conquiste, quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti. Se trovo divertente la frase “parlo di galera perché conosco chi ci è stato” che è un po’ come dire: “ti sistemo io l’impianto elettrico perché mio zio è elettricista”. Trovo molto pericoloso dire “Elodie può parlare di gay perché lo sono i membri della sua famiglia”. Perché sarebbe come dire “per le discriminazioni si possono battere solo le persone nere e i loro parenti”

Qui a seguire il testo completo del brano Cosplayer.

MARRACASH COSPLAYER TESTO E AUDIO

La la la la la la la la

La la la la la la la la

Dio mi salvi dalle commedie, dai cosplayer

Da chi sposa la causa solo quando gli conviene

Dai politici sempre più simili ad influencer

Finché non candideranno loro direttamente

Da femministe suprematiste vs

Le teorie degli incel, la lotta di gender

Da polemiche su attori e doppiatori

Che per darti i ruoli devono sapere con chi scopi

Dalla F word, la N word

Che non cancellano il concetto, le shitstorm

Politicamente corretto, sì, però

Com’è che prima erano tutti Charlie Hebdo?

Dalle love story mediatiche, dalle attese messianiche

Da cosplayer di cosplayer che manco hanno visto l’anime

Da te che inizi col rap perché va tra i generi

Ma poi ci molli come Phil Collins coi Genesis

La popstar con gli occhi lucidi per il decreto?

Vade retro, ritorna dal tuo creator

Emo senza emo, il Joker di Jared Leto

Fluidi senza scambi di fluidi, un Purdi estremo

Da ‘sti rapper complessati che parlano di f*ghe

4L, 4L perché fanno quattro lire

Il reggaeton in Italia è cultura, c’è chi lo dice

Vado a sentire ed è lo stacchetto delle veline

Dio proteggimi da loro

Da quelli che d’estate si commentano in spagnolo

Dal logo per la foto per la promo per la F.O.M.O

Da quelli che non vanno a tempo e hanno un bell’orologio

Dai rapper con il botox

Dal biondo patriota, sui social si prodiga per noi

Ma in realtà è il più merda come il Patriota in The Boys

Vabbè, al massimo si scatena, tanto ambassador non porta pena

Dai ribelli per Mara Venier

Dagli studenti dello IULM, della NABA, lo IED

Da chi sbandiera i risultati e ha comprato gli stream

E da chi è infame sulle carte ma fuck da police

Fa una diretta in centro, prende pure le botte

Se ne torna contento che ha portato a casa il content

A chi dice ti rode , a chi invece si espone

Chi cerca esposizione bravo hai vinto il premio IG Nobel

Sì punk, fluid ma non siete i Pink Floyd

Sembra cool e voi come avvoltoi

Ra ra ra ra ra ra ra ra

Puoi essere qualcuno che non sei

Ra ra ra ra ra ra ra ra

È proprio un bel raduno di cosplay

Noi, loro e gli altri

Da chi ti vestirai oggi? Ahahah

Puoi essere quello che vuoi

Perché se non c’è cultura non c’è appropriazione culturale

Dio ci salvi dall’ipocrisia

Dal rumore di fondo

E da chi sceglie solo le proteste monetizzabili, mhm

Noi, loro e gli altri

Da cosa ti sei vestito oggi?

Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi

O di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere

Non possiamo ancora essere poveri

Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no?

Oggi che tutti lottiamo cosi tanto per difendere le nostre identità

Abbiamo perso di vista quella collettiva

L’abbiamo frammentata

Noi, loro e gli altri

Noi, loro e gli altri

Persone