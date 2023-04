Marracash svela il cast del “Marrageddon”, l’evento con il gotha del rap riunito a Milano e Napoli

Marracash cast Marrageddon completa. Ecco i nomi.

Marracash è diventato, negli ultimi cinque anni, il punto di riferimento del rap e della musica italiana in generale grazie a due album ormai diventati iconici, Persona e Noi, Loro, Gli Altri.

Un successo e un clamore che gli hanno permesso non soltanto di diventare il numero uno indiscusso ma anche, a catena, di conquistare sold out continui in qualsiasi data ed evento dove è stato protagonista.

L’ultimo tour, quello nei palazzetti, è stata una grande prova di forza per Marra che, a questo punto, si avvia spedito verso le due date live, le uniche, del 2023 che resteranno nella storia.

Mancano solo cinque mesi al Marrageddon, due show che Marracash ha voluto mettere in piedi per suonare live in una grande festa che unisca Milano e Napoli.

Marracash lineup marragedon

Marracash lineup Marrageddon completa. Ecco i nomi.

Sono stati svelati da poche ore gli ospiti di questo vero e proprio festival del rap, la lineup ufficiale del 23 settembre a Milano all’Ippodromo Snai La Maura e del 30 settembre a Napoli all’Ippodromo di Agnano.

Per animare la piazza milanese, quella di casa sua, Marracash ha chiamato a raccolta quattro superbig: Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky. In totale, parliamo di tre colonne portanti e di due giovanissimi ma già enormi per numeri e seguito.

Su Napoli, invece, la scelta è ricaduta su Lazza, il padrone di casa Geolier, Madame e Gué Pequeno per rifondare la coppia del Santeria.

Le sorprese, però, non sono finite qui perché Marracash annuncerà altri nomi nei prossimi mesi e si attendono guest star di altissimo livello (Blanco, Luché, Sfera Ebbasta, Mahmood per citarne alcuni presenti nei feat dei suoi album).

Sappiamo già per certo che per entrambe le città lo show inizierà alle ore 17.00 e i biglietti sono già disponibili sia in formato unico per partecipare a entrambe le date sia come ticket per le singole giornate.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Ph. Credits Andrea Bianchera