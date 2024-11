La riflessione di Maria De Filippi sulla musica attuale: la performance di Pietro Motta a Tu Si Que Vales

Durante la puntata di Tu Si Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5, si è esibito Pietro Motta, giovane cantautore e artista di strada. La sua performance ha diviso la giuria, in particolare Rudy Zerbi e Maria De Filippi, spingendo quest’ultima, ideatrice di Amici di Maria De Filippi, a esprimere alcune considerazioni sulla musica contemporanea.

Già la scorsa estate, la De Filippi aveva affrontato il tema in un’intervista a Radio Deejay, proprio insieme a Zerbi:

“Sentendo le canzoni che vanno adesso, da Sesso e Samba ad altre, secondo me c’è tanta voglia di evasione, di non pensare troppo… La musica riflette i tempi che viviamo. Con tutto il rispetto per Tony Effe e Gaia, soprattutto per Gaia, Sesso e Samba non ti fa pensare. È uno ‘schiaccia pensieri’. De Gregori ti fa pensare. Ma a volte non hai voglia di pensare.”

Qui per l’articolo con le dichiarazioni complete della conduttrice.

TU SI QUE VALES: L’ESIBIZIONE DI PIETRO MOTTA E LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI

Pietro Motta, 28 anni, ha cantato davanti alla giuria di Tu Si Que Vales, composta da Zerbi, De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, eseguendo una cover di Tango di Tananai. Successivamente, su richiesta della giuria, ha presentato un suo brano inedito, L’ultima volta che mi vedi, ottenendo l’81% dei consensi dal pubblico e convincendo tutta la giuria, ad eccezione di Zerbi:

“È stato importante ascoltare anche il tuo pezzo per farmi un’idea chiara. Quando hai cantato Tananai, ho pensato che stessi imitando il suo stile, e questo non mi è piaciuto molto, nonostante tu sappia cantare e suonare. Ho aspettato l’inedito, sperando che mi facesse cambiare idea, ma onestamente non mi ha colpito,” ha detto Zerbi.

Maria De Filippi ha poi aggiunto:

“Sulla cover la penso come Rudy, nel senso che all’inizio, forse era stata l’emozione, hai cantato in stile Tananai, poi da metà in avanti secondo me molto meno.

Sul discorso inedito siamo anche noi abituati attualmente a sentire delle produzioni che ti entrano subito in testa… e non una chitarra… e poi la ripetizione del ritornello 200.000 volte.

Parlo per esempio di una hit che in questo momento è andata molto, se tu pensi a ‘Sesso e Samba’ è un tormentone che continua con sesso e samba e alla fine ce l’hai in testa, no? Esci e continui a cantare ‘sesso e samba, sesso e samba, sesso e samba’.

Quindi è anche quel tipo di musica che va adesso e che senti in radio adesso che ti porta, quando senti la chitarra e un testo, a non riconoscere subito il ritornello…

Non c’è più la strofa, c’è il ritornello, ritornello, ritornello, ritornello, ponte, ritornello, ritornello, ritornello.

Quindi la sensazione che ha Rudy è anche la mia, però ti dico anche che per esempio ‘Tango’, la prima volta che l’ho sentita, non mi era entrata in testa come la seconda volta. A volte l’orecchio ha bisogno di due volte. Quindi per me invece (questo talento) vale, con tutto quello che però ti ho detto.”

Alla fine del giudizio positivo, la conduttrice ha chiesto a Pietro se avesse mai considerato di partecipare a un talent. Il ragazzo ha risposto: “Questo lo reputo un talent! Devi abbassare l’età per entrare ad Amici… in ongi caso in passato ero un po’ restio, forse per timore di non trovarmi completamente a mio agio, ma oggi ci sto pensando…”