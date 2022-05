Margherita Vicario è pronta a farci ballare in riva al mare con il nuovo singolo, “Onde”

Margherita Vicario Onde significato del testo del nuovo singolo lanciato dalla cantautrice per l’estate 2022.

Torna in radio e nelle piattaforme digitali con un brano inedito Margherita Vicario. Esce infatti venerdì 27 maggio il singolo Onde, fuori per Island Records.

Il brano segue il grande successo del Tour Club primaverile della cantautrice che, quest’estate, tornerà dal vivo con un tour prodotto da Vivo Concerti. L’ultimo singolo lanciato da Margherita, a marzo scorso, è Astronauti.

Margherita Vicario onde significato

La Vicario anticipa la stagione più calda con una canzone che sembra avere il sapore di una super summer hit. Onde è un brano dalle sonorità “rinfrescanti”, è una corsa verso il mare per scappare dalla movida, rigenerarsi e ripulirsi da tutti gli stress e dai cliché della vita quotidiana.

Il sound è volutamente chill e, allo stesso tempo, estremamente trascinante. Un pezzo che punta ad essere la colonna sonora perfetta per quelle fughe verso la spiaggia con il volume al massimo e il braccio fuori dal finestrino. Con il mood coinvolgente e spumeggiante che da sempre la contraddistingue, Margherita Vicario ci offre un brano per ballare in mezzo alle onde mentre la luna sorge.

La produzione è come sempre affidata a Dade.

Margherita Vicario onde testo e audio

Testo completo in arrivo venerdì 27 maggio

Prima che affoghino nei cocktail,

che scoppino le risse, le casse

Foto di copertina di Niccolò Berretta