Margherita Vicario dopo la canzone di Natale di Radio Deejay, lancia un nuovo singolo inedito, “La Meglio gioventù”

Margherita Vicario La meglio gioventù testo che invita a lottare per la libertà d’espressione e il libero arbitrio per il nuovo singolo, inedito, della cantautrice.

La Vicario è reduce dal lancio del nuovo brano tormentone di Natale di Radio Deejay, Natale per te, un brano composto da Margherita con Dardust e cantato insieme al collettivo Deejay All Star ed Elodie.

Natale per te è stata realizzata in collaborazione con Metatron ed è ascoltabile, oltre che in radio, su tutte le piattaforme di streaming.

Ora però, per chiudere in bellezza il 2021, anno in cui ha lanciato il suo primo album con Island Records, Margherita Vicario è pronta a pubblicare il 9 dicembre su tutte le piattaforme digitali un nuovo inedito.

Questa volta la cantautrice ci porta sulla pista da ballo con La meglio gioventù, un brano che viene definito esplosivo con un beat che entra in testa. Un inno generazionale alla libertà d’espressione e al libero arbitrio, portavoce di un sentimento comune di rabbia – ho fatto tutto il mio meglio, ma hanno cambiato le regole / Io resto in piedi so che non ci credi, no che non mi spezzi, al massimo mi pieghi! – ma anche di speranza.

La copertina del singolo è stata realizzata da eenreeco mentre la produzione del brano è di Dade.

MARGHERITA VICARIO LA MEGLIO GIOVENTÙ Testo e audio

In arrivo il 9 dicembre