Ritorna dall’1 febbraio la serie Rai “Mare fuori”. I protagonisti canteranno la celebre “O’ mar for'” a Sanremo 2023?

Sanremo 2023 Mare fuori. Il sogno dei ragazzi di Mare Fuori? Salire sul palco del Festival di Sanremo.

Sta per tornare con la terza stagione, Mare fuori, la serie cult targata Rai che racconta la storia di alcuni ragazzi detenuti nel carcere minorile IPM di Napoli (ispirato al carcere Nisida), che ha ottenuto un grandissimo successo entrando anche nel catalogo di Netflix.

Carolina Crescentini, Valentina Romano, Carmine Recano, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas sono solo alcuni degli interpreti della serie. La terza stagione arriverà in anteprima con sei episodi su RaiPlay per poi andare in onda regolarmente dal 15 febbraio su Rai 2.

Durante la conferenza stampa di Mare Fuori il produttore Riccardo Sessa di Picomedia, società dietro alla serie insieme a Rai Fiction, ha lanciato un vero e proprio appello: quello di poter presentare la serie al Festival di Sanremo facendo cantare ai ragazzi l’ormai celebre sigla intitolata O’ mar for scritta dal romano Lolloflow (Lorenzo Gennaro) e cantata da Matteo Paolillo che nella serie interpreta uno dei personaggi principali delle prime due stagioni, Edoardo. Al pezzo partecipa anche Raiz.

Una proposta che potrebbe anche essere presa in considerazione da Amadeus visto che il Festival da sempre riserva spazio ai protagonisti delle fiction Rai. Del resto l’AD Rai Carlo Fuortes, presente alla conferenza stampa, ha dichiarato: “Faremo di tutto perché accada!“.

La musica del resto ricopre un ruolo molto importante nella serie. Dalle musiche firmate da Stefano Lentini alla passione per il pianoforte che unisce i personaggi di Filippo e Naditza. Un messaggio che fa capire quanto salvifica può essere la musica nella vita delle persone.

Sanremo 2023 Mare fuori il brano O’mar for’

A seguire testo, audio e traduzione dal napoletano di O’mar for’.

Appicc’ n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà ca chiagne e nun da’ retta!

Cu sta fatica mo’ c’attamm pur’ ‘a reggia ‘e Caserta

So’ crisciut’ mmiez’ ‘a via, ‘o sacc’ chell’ ch’ m’aspetta.

Nu guaglion’ do sistema, mo’ vuo’ sistema’ ‘utt’ cos’

Mmiezz’ ‘a via e’ megl’ ‘a tene’ fierr’ o accattar’ ‘e ros’.

Patm’ sta carcerat’, so ll’omm’ ‘e cas’

Lievice ‘e man’ ‘a cuoll’ ca chill’ m’e’ frat

E me fa mal’ o cor’, o saje pur tu … pur tu

Nun ce vaco a’ scola, no, ma’ nun ce vaco cchiù

M’acchiapp ‘na cariol’ cu’ ‘nu chil’ ‘e fum’

Mar’ mo’ sta for’, nun mo pozz’ vere’ cchiù

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’ sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’…

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’

Diceno c’av’ mill’ culure Agg’ vist’ sul’ o’ grigiume …

Int’ o’ cortil’ e’ guaglion’ Se fann’ n’ata strisc’

Tutt’ ‘e juorne egual, vogl’ ascì …vogl’ ascì

O mor’ a cca’ ddint’ o mor’ acciso

‘a capa me fa’ mal’, n’arriv’ a’ capì

Si so’ nat’ cca’, qual’è ‘a colpa mia?

Manno miso o’ fierr’ ‘n man’ … E mann’ ditto “spar’!

Napule ‘a cca’ ddint’ par’ assaje luntana

Tutt’ ‘e juorne penso “c’agg’ fatt’ ‘e mal’?

Tutt’ ‘e juorne pens’ ‘o mar’ (pens’o’ mar’)

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’ sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’…

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’… ce sta o’ mar’ for’

TRADUZIONE

Accenditi un altra sigaretta

Li c’è mamma che piange … lascia stare

Con questa fatica che “facciamo” ci prendiamo pure la Reggia di Caserta

Sono cresciuto in mezzo alla strada e so bene quello che mi aspetta

Un ragazzo nato dal sistema, che vuole sistemare tutto

in mezzo alla strada è meglio avere la pistola o vendere le rose

Mio padre è in galera ed io sono l’uomo di casa

Leva le mani … che quello è “mio fratello”

e mi fa male il cuore, lo sai anche tu, anche tu

Non ci vado a scuola, ora non ci vado più

Mi prendo una carriola piena di un chilo di fumo

Il mare ora è fuori, non lo posso vedere più

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è sta il mare fuori

dietro le sbarre e sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è sta il mare fuori, c’è sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è sta il mare fuori

dietro le sbarre e sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è sta il mare fuori, c’è sta il mare fuori

Dicono che ha mille colori, io ho visto solo il grigiore

Dentro il cortile i ragazzi si fanno un”altra striscia

Tutti i giorni uguali, voglio uscire… voglio uscire

O muoio qua dentro, o muoio ucciso

La testa mi fa male e non riesco a capire

Se sono nato qua, qual’è la mia colpa?

Mi hanno messo la pistola in mano e mi hanno detto spara!

Napoli da qua dentro, sembra molto lontana

Tutto il giorno penso” cosa ho fatto di male?”.

Tutti i giorni penso al mare (penso al mare)

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è sta il mare fuori

dietro le sbarre e sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è sta il mare fuori, c’è sta il mare fuori

Non ti preoccupare ragazzo, c’è il mare fuori

c’è il mare fuori, c’è sta il mare fuori

dietro le sbarre e sotto il cielo c’è il mare fuori

c’è sta il mare fuori, c’è sta il mare fuori