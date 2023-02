Marco Mengoni potrebbe partecipare all’Eurovision Song Contest con un brano diverso da “Due vite”

Concluso il Festival di Sanremo 2023 con la vittoria di Marco Mengoni con Due vite si inizia già a parlare dell’Eurovision Song Contest 2023.

La manifestazione, che lo scorso anno si svolse in Italia grazie alla vittoria del 2021 dei Måneskin, quest’anno si terrà a Liverpool a causa dell’impossibilità della nazione vincente, l’Ucraina, ad ospitarla.

L’appuntamento è fissato per il 9, l’11 e il 13 maggio del 2023.

Per Marco Mengoni la partecipazione di diritto alla manifestazione sarà la seconda dopo quella del 2013 anno in cui si classificò al settimo posto con L’essenziale.

Intervistato dal Tg1 il cantautore ha spiegato che dovrà riflettere perché non è certo che il brano con cui gareggerà all’Eurovision sarà lo stesso con cui ha vinto Sanremo, Due vite.

“Da domani ci penseremo, può andare lei o non lo so. Vedremo chi vincerà l’Eurovision come pezzo per andarci. Da domani si pensa all’Eurovision 2023, per oggi ci si gode questa vittoria e ci si gode Sanremo. È pazzesco, sono onorato di aver fatto parte di questo Sanremo.”

Un pensiero che ha confermato anche a Mara Venier durante l’ospitata a Domenica In:

“Non lo so, è troppo presto. Ci sto pensando. Vorrei prima tornare in studio e confrontarmi con i musicisti. Se dovesse uscire qualcosa di nuovo, vi dico.”

Insomma Marco Mengoni questa volta vuole pensare bene al brano più adatto per la manifestazione europea. Quel che è certo è che la canzone dovrà essere scelta dalla tracklist dell’ultimo album, Materia (pelle) visto che il regolamento dell’Eurovision Song Contest spiega che tutte le canzoni pubblicate dall’1 settembre del 2022 possono essere presentare in gara.

Per quel che riguarda l’Italia non sarebbe la prima volta che un cantante sceglie di gareggiare con un brano diverso da quello del Festival. Successe anche nel 2012 quando Nina Zilli scelse di accantonare Per sempre a favore in una versione italiano/inglese de L’amore è femmina.