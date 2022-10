Marco Mengoni: tutti gli autori, i produttori e il racconto dei brani del nuovo album, “Materia (pelle)

Marco Mengoni Materia (Pelle) autori e produttori.

Materia (Pelle) è il nuovo disco di Marco Mengoni, il secondo capitolo della trilogia Materia che si concluderà la prossima primavera. Andiamo a scoprire i brani, i produttori e gli autori di questo album.

Fuori da venerdì 7 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy il disco arriva dopo Materia (terra) lanciato a dicembre 2021. Un progetto che arriva in concomitanza con il nuovo tour nel palazzetti, una serie di date tutte sold out partite nei giorni scorsi in attesa del tour del 2023, #MarcoNegliStadi.

Dopo aver raccontato le proprie radici, con questo nuovo capitolo MATERIA (Pelle), il cantautore presenta le sue ricerche musicali e le contaminazioni che da sempre lo attraggono, le quali si fondono creando sempre qualcosa di nuovo. Questo disco è solo per il 35% italiano, l’altro 65% è contaminato dal resto del mondo. È un album ricco di contenuti diversi e le sonorità hanno subito l’influenza da ovunque. Così come Materia (Terra), anche questo progetto è dedicato alla madre.

Con MATERIA (Pelle) Marco Mengoni vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere urban, elettroniche e le più classiche ballate pop. Un album di ricerca e di collaborazione, realizzato coinvolgendo esperti di sonorità provenienti da tutto il mondo per dare la forma migliore alle sonorità e ai ritmi che caratterizzano questo disco.

La regola che ha condotto la genesi di questo nuovo progetto è approfondire e farsi attraversare dalla diversità per arricchirsi. Noi siamo figli di mescolanze e per arricchirci culturalmente è necessario attraversare, conoscere e capire nuove culture, facendole penetrare nel tessuto della nostra pelle.

MATERIA (Pelle) è un disco cosmopolita, si compone di produttori che conoscono i suoni del mondo, da Témé Tan a Cristiano Crisci, di strumenti unici come balafon, ngoni, mbira, karimba e di parole prese da lingue diverse, da “respirare” in lingua maori a “Unatoka wapi”, “da dove vieni?”, passando per l’appunto 3. 16.03.2022 realizzato in lingua spagnola.

13 tracce (15 nella versione CD) con duetti con La Rappresentante di lista, Bresh e Samuele Bersani.

Come in Materia (Terra), anche nella tracklist di MATERIA (Pelle) compaiono degli appunti nati durante le sessioni di registrazione con lo scopo di far immergere a pieno l’ascoltatore nell’atmosfera eterogenea che domina l’album. L’Appunto 3. 16-03-2022 nasce da divagazioni di Marco e Témé Tan durante le sessioni per la composizione e registrazione di Respira.

Questo appunto suona come un sospiro, un canto estemporaneo che grazie alla musicalità della lingua spagnola accompagna con dolcezza e delicatezza l’ascoltatore.

L’Appunto 4. 27-06-2022 è uno sviluppo alternativo del sample di voce di Chiedimi come sto e riflette parte delle suggestioni che pervadono il disco, che a tratti richiamano le atmosfere eteree dei canti corali.

La direzione artistica di Materia (Pelle) è di Marco Mengoni con Giovanni Pallotti. Marco inoltre ha curato personalmente le produzioni e gli arrangiamenti vocali. Mix e master sono di Andrea Suriani, uno dei più affermati fonici di studio e live.

AMAZON MUSIC ci porta ALLA SCOPERTA DEL NUOVO ALBUM

Per richiamare le suggestioni del titolo del nuovo album di Marco Mengoni, Amazon Music porta in vita il senso del tatto attraverso un’installazione interattiva che sorprenderà i fan e tutti coloro che passeranno dalla Stazione Centrale di Milano dal 7 all’11 ottobre.

Nell’Atrio Monumentale di Milano Centrale sarà possibile visitare un pop-up corner con tecnologia all’avanguardia, dove i fan saranno invitati ad indossare delle cuffie e ascoltare alcuni brani del nuovo album di Marco Mengoni mentre si posizioneranno in piedi di fronte a un LED screen che sfrutterà questa tecnologia sinestetica, in grado di creare un’esperienza tattile applicando forze, vibrazioni o movimenti sull’utente. L’esperienza da non perdere è completamente gratuita e accoglierà i consumatori accompagnandoli nel mondo MATERIA (Pelle).

