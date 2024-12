Marco Liorni guida il Capodanno di Rai 1 con “L’Anno che Verrà”: ecco il cast completo

L’anno che verrà 2025, i cantanti in scaletta per il Capodanno Rai che fa tappa a Reggio Calabria con la conduzione di Marco Liorni. Una serata in musica che vedrà esibirsi anche Anna Oxa, J-Ax ed Ermal Meta.

Dopo il successo della scorsa edizione a Crotone, il tradizionale appuntamento Rai con L’Anno che Verrà si sposta sul lungomare di Reggio Calabria, regalando ai telespettatori una serata ricca di musica, spettacolo e atmosfera unica. Alla conduzione ci sarà Marco Liorni, volto noto e apprezzato della televisione italiana, che quest’anno raccoglie il testimone da Amadeus.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Calabria e Rai Com, rappresenta un’occasione speciale per mettere sotto i riflettori la bellezza e il patrimonio culturale della regione.

La trasmissione, trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay, non sarà solo un’occasione per celebrare il nuovo anno, ma anche un viaggio tra le località più suggestive della Calabria, una terra ricca di contrasti tra il verde delle montagne e l’azzurro del mare.

L’Anno che Verrà sarà accessibile anche in streaming su RaiPlay, per permettere a tutti di partecipare virtualmente ai festeggiamenti. Inoltre, Rai Radio 1 offrirà una copertura speciale dell’evento, con uno spazio dedicato dietro le quinte, interviste agli artisti e aggiornamenti in tempo reale.

