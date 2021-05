Reggaeton, pop ed elettronica si mischiano in “Mala suerte”, nuovo singolo di Marco Carta

Marco Carta Mala suerte è il titolo del nuovo singolo dell’artista in uscita in radio e su tutte le piattaforme streaming per Exess Records dal 14 maggio.

Atmosfere gitane, che rimandano a mondi più caldi, incontaminati, in cui la natura domina selvaggia… un po’ come la sua Sardegna, la terra d’origine del cantante cagliaritano, già vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2008 e del Festival di Sanremo nell’anno successivo.

È con questo sound che l’artista si ripresenta al pubblico per l’estate 2021. Il brano è il primo estratto dal nuovo album la cui pubblicazione è prevista per il prossimo autunno.

Marco carta mala suerte

Mala suerte si presenta come un brano all’apparenza molto allegro, ma con un testo profondo e venato di nostalgia in cui si racconta di un rapporto ormai stanco e della conseguente voglia di evasione che prende il sopravvento quando non si ha il coraggio di guardare in faccia la verità, e cioè che una storia d’amore è semplicemente finita.

Un mix di sonorità nuove per l’estate in cui è l’ormai consolidato reggaeton a trascinarci dritti verso il clima estivo mixando l’elettronica e il pop.

Il testo della canzone è stato scritto da Mirko Balducci, Mattia Cavallari e Alessandro Guerra, con le musiche composte da Mauro Pilato e Alex Gregorini.

La produzione è dei dj e producer di fama internazionale Angemi che, da enfant prodige della musica elettronica, in pochi anni ha scalato la classifica dei dj più apprezzati nel mondo. Al suo fianco Mauro Pilato che vanta hit internazionali come dj e compositore, ma anche remix di numerose star della musica italiana.

Marco Mala suerte Testo

Ora è tardi e bisogna andare

anche se il primo bacio non tutti lo sanno dare

il nostro fu spettacolare

anche se l’ultimo fa male

Mala suerte mischio le herbes

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte mala suerte

è la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossero le nostre di sempre

se non è amore amor cos’è

Cos’è che mi prende quando mi guardo

è che mi sento diverso

e solo il tempo, il tempo che passa

e a noi ci passa attraverso

il nostro amore è un bel film

con una storia ed un gran finale

una di quelle da lacrimare

non so distinguere il bene dal male

per non morire, ricominciare come ogni lunedì

ancora tu non mi sorprende lo sai

è che la noia ci ha distrutti

e non mi sorprendi mai

ci sono anime di piompo

che cosa resta

se non una bambola bella

un uomo di cartapesta

ho tolto, il like ho tolto

il cuore dal post e ho messo

il cuore al suo posto

Mala suerte mischio le herbes

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte mala suerte

è la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossero le nostre di sempre

se non è amore amor cos’è

Guardo il tuo sorriso in quella foto da bambina

ti somiglia da vicina ma non sei più tu

ti ho scattato quella foto una mattina

l’acqua cristallina e il mare mi ricorda te

non vado più

dimmi dove sei, quando non ci sei

prima eri un girasole, ora cosa sei

ero il tuo solo, non ti bacio più

mi guardi in faccia

stai cercando il cuore e guardi solo giù

Mala suerte mischio le herbes

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte mala suerte

è la paura che la notte quando scende

ci sfiora l’anima ma con mani diverse

come non fossero le nostre di sempre

se non è amore amor cos’è

E adesso che un bacio vero perde il senso

ci ha segnato come guai al tempo nel tempo

e adesso che hai lottato per avermi diverso

e che all’amore ho dato solo il sesso

e con noi ha fatto il giro inverso

e con noi ha fatto il giro inverso

Mala suerte mischio le herbes

in questa playa dove il cuore non serve

mala suerte mala suerte