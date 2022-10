Ritorno alle origini per Marco Carta con la ballad “(Forse) Non mi basti più”

Marco Carta forse non mi basti più testo e significato.

Dopo il ritorno con avvenuto quest’estate con il brano Sesso Romantico, canzone che, tra l’altro, è risultata votatissima dal fandom dell’artista che ha contribuito ad assegnargli la vittoria nel nostro sondaggio sulla canzone dell’estate, è in arrivo un nuovo singolo per Marco Carta.

La canzone, scritta dall’artista con Marco Rettani, parteciperà alla 23esima edizione del festival albanese Kenga Magjike, uno degli eventi più seguiti nel Paese, a cui prenderanno parte anche le sue colleghe di scuderia in Dischi dei sognatori, Le Deva.

La manifestazione è una delle più amate in Albania, ma non solo: negli anni è diventato un evento internazionale che attrae tantissimi artisti da tutto il mondo. Marco Carta gareggerà nella categoria “Big International Artist” con questo nuovo brano.

(Forse) Non mi basti più, questo il modo corretto in cui è scritto il titolo del brano in uscita il 7 ottobre per Dischi dei sognatori / Artist First .

Il nuovo singolo è una ballad che riporta l’artista alle sonorità romantiche e melodiche delle origini. Un brano intimo e profondo, che parla dei ricordi che ognuno di noi porta con sé alla fine di una relazione. Tutti i momenti, positivi o negativi, servono a farci riflettere su ciò di cui abbiamo bisogno e ci aiutano ad affrontare il futuro con una maggiore consapevolezza.

Marco Carta la racconta così:

“(Forse) non mi basti più è un brano molto significativo. Saranno note avvolte da questo nuovo autunno.

Mi piace descriverlo come un brano caldo, sensoriale, importante per me.

Lo potremo ascoltare davanti al fuoco con le prime castagne e le foglie cadranno sulle strade con la stessa dolce malinconia di chi non vuole lasciarsi.

Ho deciso di creare qualcosa che mi strappasse un pezzetto di carne per sentirmi ancora più vivo, esattamente come un pizzico per capire se stai sognando.

È importante essere coerente, riconoscersi, sentirsi sulla propria strada ma senza fossilizzarsi ed è per questo che parlo di questa canzone come un piccolo ritorno alle origini.

Il tutto però in 2.0.

È un onore per me poterlo cantare in una manifestazione così prestigiosa e internazionale. Il festival raccoglie ogni anno artisti provenienti da tutto il mondo e sono felice di essere stato selezionato e rappresentare l’Italia.”