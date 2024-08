Mara Venier presenta la festa per i 30 anni dell’etichetta veneta Azzurra Music

L’etichetta indipendente veneta Azzurra Music si prepara a festeggiare 30 anni di vita con una serata di Gala al Teatro Toniolo di Mestre in provincia Venezia condotta dalla “zia d’Italia”, anch’essa veneta, Mara Venier.

Azzurra Music in questi 30 anni di attività ha pubblicato dischi di artisti storici come Patty Pravo, Dodi Battaglia, Al Bano, Riccardo Fogli, Grazia Di Michele, Rettore, Le Orme e Bobby Solo, ma anche progetti giovani come gli ultimi dischi di Loredana Errore.

L’evento La musica è azzurra: 30 anni in una notte, sarà a ingresso gratuito, ed è realizzato in collaborazione con la Regione Veneto e la Città di Venezia.

L’appuntamento è prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell’etichetta. Con il supporto operativo del Teatro Toniolo, un punto di riferimento artistico e culturale della città di Venezia e della sua terraferma da oltre un secolo, che negli anni ha catalizzato un numero sempre maggiore di persone grazie alla qualità dell’offerta, collocandosi stabilmente, in Italia, ai primi posti nella sua categoria.

AZZURRA MUSIC, L’EVENTO

Queste le parole di Luca Zaia Presidente della Regione Veneto:

“Da sempre la nostra regione è un patrimonio di artisti, musicisti, interpreti di musica di tutti i generi. Artisti affermati e giovani emergenti che sanno esportare al meglio, attraverso studio, composizioni ed esibizioni, lo spirito e lo stile della nostra terra.

Inoltre, è motivo di orgoglio ospitare in Veneto una realtà come Azzurra Music che da trent’anni sa dare attenzione ai musicisti del nostro territorio, offrendo loro un’importante opportunità, e, allo stesso tempo, sa produrre con professionalità artisti di fama nazionale. La ricorrenza dei trent’anni con l’evento di fine ottobre è senza dubbio l’occasione per valorizzare i talenti artistici e trasmettere il messaggio che sono ineccepibili portatori di cultura“.

Si accoda il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro:

“Abbiamo fortemente voluto ospitare a Mestre questo evento unico e straordinario per il trentennale di Azzurra Music mettendoci a disposizione affinché si trovi la giusta disponibilità e accoglienza. Il legame profondo di questa casa discografica con il territorio si rinsalda e consolida con questa ‘festa di compleanno’ nel capoluogo di Regione.

Il rinomato cartellone del Teatro Toniolo si arricchisce così di un appuntamento che s’annuncia ricco di grandi sorprese. Sarà certamente una serata di buona musica e spettacolo dal vivo con tanti ospiti che grazie alla disponibilità degli organizzatori e delle istituzioni coinvolte si svolgerà eccezionalmente ad ingresso libero, su prenotazione. Un vero evento, già nelle premesse, per avvicinare artisti e pubblico. Perché la musica è un linguaggio universale che trasmette emozioni”

Queste invece le dichiarazioni di Massimo Zuin, Presidente di Arteven, realtà che collabora all’evento:

“Abbiamo ricevuto la proposta di collaborare per questo evento, esclusivo e riservato alla Città di Mestre, e subito abbiamo accettato, considerato che si va a festeggiare l’importante compleanno di una realtà artistica veneta che da sempre produce musica con un occhio di riguardo al territorio.

La serata del 31 ottobre al Toniolo, eccezionalmente ad ingresso libero con prenotazioni da settembre, arricchisce così il nostro calendario di un ulteriore appuntamento così rilevante. La musica è un linguaggio universale ed è portatrice di condivisione ed emozioni. Sarà indubbiamente una bella serata, dedicata a giovani e famiglie”

Conclude Marco Rossi, Presidente di Azzurra Music:

“La partecipazione delle istituzioni, siamo convinti, è un forte segnale di attenzione e incoraggiamento alla scena culturale e artistica e ai loro protagonisti. Nella grande festa del 31 ottobre, ripercorrendo la nostra storia, vorremmo omaggiare gli attori di questo percorso: artisti, musicisti, tecnici, dipendenti e collaboratori interni ed esterni all’etichetta che ci hanno portati fino a qui. Ringraziamo la Regione Veneto per la condivisione, la Città di Venezia per la collaborazione, Arteven per il supporto organizzativo e la direzione del Teatro Toniolo per la disponibilità dimostrata”

Il link per prenotarsi gratuitamente alla serata con radio partner Radio Company sarà disponibile da settembre.