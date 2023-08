Maninni: in attesa del nuovo singolo prosegue con successo, tra concerti, Festival e l’apertura ai The Kolors, l’estate 2023

Il cantautore Maninni prosegue con grande successo un estate ricca di live importanti in attesa di lanciare nelle prossime settimane il nuovo singolo.

Tra Festival, Concerti, Tezenis Summer Festival, Giffoni Film Festival e aperture ai live dei dominatori dell’estate, i The Kolors, proprio qualche giorno fa durante una data ad Agerola il cantautore ha fatto ascoltare al pubblico il brano di prossima uscita. Qui a seguire un video spoiler dell’esibizione e un estratto dal testo del brano.

Non vedo l’ora

che torni, che torni, che torni, che torni

da me

con quel sorriso mi spacchi

e mi incanto a guardarti

è più forte di me

Ma l’energia che non è finita

perché ci inventeremo tutta un’altra vita, vabbè

che torni, che torni, che torni, che torni

da me

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2022 sfiorando il palco del Festival di Sanremo, Maninni è più carico che mai. L’ultimo singolo inedito dell’artista, Dicono, è stato lanciato ad aprile 2023 con Ghandi Dischi/Epic/Sony.

In attesa di conoscere titolo e data di uscita del nuovo, travolgente singolo, ecco a seguire il calendario del tour estate 2023 dell’artista.