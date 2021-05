Måneskin da record con Zitti e buoni. Il brano entra nella Top 10 Global di Spotify... non era mai successo prima!

In Copertina

Amici di Maria De Filippi l'edizione 2021 è un successo discografico mai visto prima. Ecco i numeri di questa edizione e delle precedenti.

Negli ultimi dieci anni del programma nessun'edizione è partita col botto come quella di quest'anno.

Si pronuncia l'EBU: nessun consumo di droga all'ESC da parte di Damiano dei Måneskin, la questione è chiusa.

L'EBU ha diffuso un comunicato stampa per confermare che nessun uso di droghe da parte di Damiano dei Måneskin si è consumato nella green room.

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Anche brani e dischi di Sanremo 2021 continuano a portare a casa nuove certificazioni.

Eurovision Song Contest 2022 sarà a Torino? Ecco le parole di Massimo Liofredi, l'uomo che ha riportato la manifestazione in Italia nel 2011

Le parole di Massimo Liofredi che, nel 2011, riportà il Contest musicale più seguito del mondo, in Italia.

Eurovision Song Contest 2021: i Måneskin riportano il Contest in italia

La finale dell'Eurovision Song Contest si chiude con la vittoria della band che, a suon di rock, riportano la manifestazione in Italia.

La musica in estate non si ferma... torna Battiti Live di Radio Norba

Sei prime serate per lo show organizzato da "La radio del sud" che quest'anno compie 45 anni.

Per l'estate 2021 in arrivo la carica dei duetti: Gaia, Samuel, Fedez, Rocco Hunt...

Tra gli addetti ai lavori girano rumors su nuove uscite per l'estate 2021... quel che è certo è che sarà un'estate piena di musica.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Eurovision 2021: videointervista a Destiny (Malta), Blas Canto (Spagna), Vincent Bueno (Austria)

Dall'Eurovision 2021 ecco le interviste a i rappresentanti di Malta, Spagna e Austria, ovvero Destiny, Blas Canto e Vincent Bueno.

Eurovision 2021: videointerviste a Blind Channel (Finlandia), Senhit (San Marino), Jeangu Macrooy (Olanda)

Continua il nostro viaggio tra gli artisti dell'Eurovision Song Contest 2021.

Eurovision Song Contest 2021: ecco le 34 interviste realizzate a Rotterdam

Durante la settimana trascorsa a Rotterdam per l'Eurovision Song Contest abbiamo realizzato interviste con numerosi artisti in gara. Eccole.

Videointervista ai Maneskin: “Il giudizio lo lasciamo ad altri, ma... Un po' ci stiamo credendo!”

Si avvicina la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin si esibiranno per 24° su 26. Come sta andando l'esperienza? Ne abbiamo parlato in un'intervista.

Eurovision 2021: videointerviste a Benny Cristo (Repubblica Ceca), Tornik'e Kipiani (Georgia), James Newman (Regno Unito)

In attesa di poter vedere quello che succederà nella seconda semifinale, l'Eurovision 2021 registra alcuni casi di Covid-19. Dopo aver rischiato di non vedere sul palco.

Eurovision 2021: videointerviste alle Hurricane (Serbia), ai Fyr & Flamme (Danimarca) e a Stefania (Grecia)

Sul Turquoise Carpet dell'Eurovision 2021 di Rotterdam abbiamo intervistato Hurricane (Serbia), Fyr & Flamme (Danimarca) e Stefania (Grecia).

Eurovision Song Contest 2021... un video che ha fatto il giro d'Europa, per raccontare cos'è All Music Italia

Eurovision Song Contest 2021. Il contest musicale più seguito al mondo si è chiuso con la vittoria dei Måneskin che, con la loro Zitti e buoni, hanno trionfato permettendoci di riportare nel 2022 l'Eurovision in Italia dopo trent'anni. Della felicità che è scoppiata contagiosa al momento dell'annuncio c'è un video che sta facendo il giro d'Europa,...

Måneskin da record con Zitti e buoni. Il brano entra nella Top 10 Global di Spotify... non era mai successo prima!

Il brano è al primo posto della classifiche streaming di ben 13 paesi.

Torna Lowlow con una nuova attitudine. "Fino a che non ti odierò" è il nuovo singolo con Ghemon

Un brano che parla di consapevolezze, quelle che spingono a credere che anche i sentimenti possano non essere espressi appieno ma comunque vissuti.

Sfera Ebbasta: triplo disco di platino per "Famoso". Tutte le tracce del disco sono certificate oro o platino

Il "bottino" di "Famoso" ammonta a ben 10 dischi d'oro e 9 dischi di platino, ad oggi.

Lo Stato Sociale: il Recovery Tour per l'estate 2021. Date e biglietti.

Lo Stato Sociale annuncia le prime date del Recovery Tour. Dopo il lungo stop agli eventi live con pubblico, lo Stato Sociale torna ad esibirsi portando.

Cristiano Godano Mi ero perso il cuore 2021. Date e biglietti.

Prenderà il via il 19 giugno 2021 il tour estivo di Cristiano Godano. Sarà l'occasione per presentare per la prima volta dal vivo l'album solista.

Marco Masini in tour ElettroAcustico 2021. Date e biglietti.

Marco Masini tornerà ad esibirti dal vivo con ElettroAcustico 2021. Sul palco insieme a lui la band composta da Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e.

Umberto Tozzi quest'estate live in speciali concerti acustici

Scopri tutte le date di "Songs" che porterà Umberto Tozzi in giro per l'Italia.

Colapesce Di Martino annunciate 19 date di un tour destinato a rianimare l'estate italiana

In arrivo nuove date anche nei maggiori festival.

L'anno d'oro dei Måneskin... Sanremo, Eurovision, le date del tour sold out e un album entro fine anno

Dopo Teatro d'ira -Vol. 1 arriverà entro fine anno il nuovo album della band.

Roberta Giallo pubblica il libro "Web Love Story"

Libro già disponibile nelle librerie e negli store online.

Orietta Berti in radio con la sigla del cartone "LUPIN III"

Franco Micalizzi autore della musica ringrazia Orietta Berti perchè "ha saputo riproporre con tanto sentimento e poesia il tema di Lupin".

Le esibizioni della finale dell'Eurovision 2021 commentate dalla cantautrice Romina Falconi

Cosa è piaciuto di più e cosa di meno delle esibizioni della finalissima dell'Eurovision Song Contest all'irriverente artista?.

"Avrei potuto essere sexy" è il ritorno di Davide Papasidero: un fresco inno alla Body Positivity

Laila Al Habash lancia il singolo “Ponza” e il primo tour ufficiale

Maninni fantastica su un nuovo incontro nel nuovo brano “Vestito Rosso”

VV ha pubblicato il suo primo EP "VƎRSO"

Con "Cleopatra" inizia il viaggio di Agape in brano ispirati all'universo femminile

Not Good pubblica l'Ep d'esordio “Erba nei Jeans”

Paolantonio lancia il suo primo album “Io non sono il mio tipo”

Caleido canta la bellezza delle piccole cose nel disco “Popcorn”

Cosa è mancato durante il lockdown alle nuove generazioni? Lo spiega Leo Meconi nel nuovo singolo "Fino all'alba"

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Classifica Spotify Settimana #20: nelle charts Amici, Franco Battiato ed Eurovision!

Classifiche di vendita Fimi Settimana #20: gli album e i singoli di Amici di Maria De Filippi al top!

Classifica Radio Earone Settimana #20: guidano i Coldplay davanti a Caparezza. In netta ascesa i Sottotono

Certificazioni FIMI settimana 19: continua il successo di Amici 20. Nuovi traguardi per Sangiovanni e Deddy

Classifica Spotify Settimana #19: Rkomi è ancora primo. Sul podio Sangiovanni e Aka 7even

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

