I Måneskin con “Gossip”, una critica in salsa rock allo Star System

Maneskin Gossip testo, traduzione e videoclip ufficiale del primo singolo estratto dall’album Rush in uscita in tutto il mondo il 20 gennaio 2023 per Sony Music Italy.

Nel singolo c’è anche l’unico featuring del nuovo disco, quello con il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band.

Parlando della collaborazione con Tom Morello la band ha dichiarato:

Damiano

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band!”.

Ethan

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!”

Thomas

“Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà. È stato un dono enorme e una grande conquista in un anno incredibile!”

Victoria

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”

A sua volta Tom Morello ha raccontato:

“Quando mi hanno parlato di una band italiana che fa rock ho pensato “Ma davvero? Ma dai”. E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock n roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90.”

La band è pronta al ritorno live, questo il calendario dei prossimi appuntamenti del LOUD KIDS TOUR, tour di cui sono stati già venduti 500mila biglietti per le date del 2023:

23 febbraio 2023 – Pesaro, Italy – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

25 febbraio 2023 – Turin, Italy – Pala Alpitour SOLD OUT

27 febbraio 2023 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome (precedentemente: AFAS LIVE) SOLD OUT

2 marzo 2023 – Brussels, Belgium – Forest National SOLD OUT

3 marzo 2023 – Brussels, Belgium – Forest National SOLD OUT

6 marzo 2023 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena SOLD OUT

10 marzo 2023 – Cologne, Germany – Lanxess Arena SOLD OUT

13 marzo 2023 – Paris, France – Accor Arena (precedentemente: Zenith) SOLD OUT

16 marzo 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

20 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italy – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcelona, Spain – Palau Saint Jordi SOLD OUT

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion (precedentemente: Halle 622) SOLD OUT

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle SOLD OUT

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Denmark – The Royal Arena

5 maggio 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

8 maggio 2023 – London, UK – The O2 Arena (precedentemente: O2 Academy Brixton) SOLD OUT

12 maggio 2023 – Warsaw, Poland – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Prague, Czech Republic – O2 Arena (precedentemente: Malá Sportovní Hala)

16 maggio 2023 – Budapest, Hungary – Budapest Arena (precedentemente: Barba Negra)

18 maggio 2023 – Riga, Latvia – Arena Riga

19 Maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall SOLD OUT

STADI 2023

20 luglio 2023 – Stadio Olimpico, Roma

21 luglio 2021 – Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano SOLD OUT

25 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano

Maneskin Gossip VIDEOclip ufficiale

Alle 18 di oggi, venerdì 13 gennaio, sarà disponibile il video ufficiale del brano scritto e diretto da Tommaso Ottomano.

Clicca in basso su continua per testo e traduzione del nuovo singolo.