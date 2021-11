I Måneskin ancora in vetta in due importanti classifiche americane con “Beggin'” e “I Wanna be your slave”

Il successo dei Maneskin in America continua a regalare soddisfazioni alla band che continua a stazionare nelle posizioni alte delle classifiche di Billboard USA, le più attendibili sul mercato americano.

Un successo che vede protagonista ancora una volta due brani: la versione di Beggin’, incisa e rilasciata in Italia nel 2017, e I wanna be your slave, canzone contenuta nell’ultimo album del gruppo.

Per quel che riguarda Beggin’ la canzone è al primo posto della classifica radiofonica Alternative Airplay di Billboard per la nona settimana…

“Non possiamo credere che Beggin’ sia al numero 1 della classifica Alternative Airplay di Billboard per la nona settimana. Il numero 1 più longevo di US Alternative Radio 2021!! Questo significa il mondo per noi!”

Il brano inoltre è ancora presente alla posizione numero #22 della The Hot 100 di Billboard.

Per quel che riguarda I wanna be your slave, canzone che ha raggiunto il traguardo del disco d’oro in America, il brano spopola nella classifica rock come twittato la band…

“I Wanna Be Your Slave è ora il numero 1 più longevo di sempre della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard! Ventesima settimana in testa alla classifica!! Non potremo mai ringraziarvi abbastanza!”

Maneskin su Spotify – aggiornamento

Anche su Spotify i due brani continuano a resistere. Nel Top Global della scorsa settimana Beggin’ occupa posizione numero 35 mentre I wanna be your slave la #104. Nella chart americana invece è presente solo Beggin’, 68esimo brano più ascoltato della settimana.

Al momento continua a fare più fatica negli USA, nonostante la promozione nei programmi più seguiti, l’ultimo singolo, Mammamia. Attualmente gli stream totali, quasi 40 milioni, collocano il brano al nono posto tra quelli della band con più ascolti su Spotify.