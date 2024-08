Malika Ayane annuncia la data d’uscita del nuovo EP “Sottosopra (on the dancefloor)”

Sottosopra (on the dancefloor) (Woodworm Publishing under exclusive license to M.A.S.T. / Believe) è il titolo del nuovo EP di Malika Ayane, in uscita venerdì 2 agosto.

Nel mentre, l’ultimo singolo dell’artista, Sottosopra, indossa tre nuovi abiti, cuciti su misura da tre diversi dj e produttori del panorama musicale italiano e internazionale. Lo storico DJ Ralf, il DJ berlinese Cioz ed Estremo, produttore della versione originale, hanno infatti dato nuova linfa al brano, pubblicato lo scorso aprile, con le loro inedite versioni da club.

Ma non è tutto! L’uscita di Sottosopra è stata accompagnata anche da un videoclip ufficiale per la regia di Attilio Cusani, che ha creato un immaginario essenziale che segue il messaggio del pezzo: quando ci si sente completi, non si avverte la necessità di aggiungere altro.

MALIKA AYANE: “da sottosopra (on the dancefloor)” al tour nei teatro

10 Novembre 2024 – TRENTO, Auditorium Santa Chiara

13 Novembre 2024 – TORINO, Teatro Colosseo

15 Novembre 2024 – MILANO, Teatro Dal Verme

16 Novembre 2024 – MESTRE (VE), Teatro Toniolo

18 Novembre 2024 – BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

23 Novembre 2024 – SPOLETO (PG), Teatro Nuovo Menotti

27 Novembre 2024 – FIRENZE, Teatro Puccini

29 Novembre 2024 – SENIGALLIA (AN), Teatro La Fenice

30 Novembre 2024 – ROMA, Auditorium Parco della Musica

3 Dicembre 2024 – NAPOLI, Teatro Augusteo

Foto di copertina di Attilio Cusani