Fuori “Tu M’as Compris”, il primo singolo in francese di Madame (TESTO e AUDIO)

Madame Tu M’as Compris testo e audio. La cantautrice rivelazione del 2021 ha debuttato sul mercato francese venerdì 28 gennaio.

La casa discografica italiana di Madame, la Sugar Music, ha siglato una partnership con Capitol Music France per lanciare in Francia il progetto della cantautrice.

A dare il via alla collaborazione è un grande successo dell’artista, Tu mi hai capito di Madame feat. Sfera Ebbasta, brano certificato in Italia con il doppio disco di platino.

Nella versione in francese il brano diventa Tu M’as Compris ed è interpretato con il rapper francese Hatik. Entro la fine dell’anno sarà lanciato in Francia un disco intero di Madame.

Tu M’as Compris è stato scritto da Madame, Sfera Ebbasta, Charlie Charles e Bias a cui, per la versione in francese, si aggiungono Hatik, Medeline e Alban Lico.

Madame Tu M’as Compris testo e audio

Fallait partir dans la lune

Fallait partir dans la lune

Mais toi t’es la seule qui a compris

Aussi on se voit pas

Tu comprends toutes mes envies

Et même si tu m’vois pas

Moi j’vois tout d’où je suis

J’ai fouillé les villes

J’ai fait l’tour du monde

J’étais solo dans la foule

Fallait pas qu’tu t’en ailles

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Al semaforo verde non ho mai accelerato

La paura di schiantarmi contro un no detto male

Sarà che nel più bello mi fotte l’idea

Di non vedere luce mentre sono in apnea

Baby, so che mi vedi

Riconosciuta tra tanti volti

Ridimensiono il mio passato per te

Ne vali la pena, forse

Mi aspetto nulla, però dammi tutto

C’è quell’intesa dagli occhi

Potrei pure farti felice

Mais toi t’es la seule qui a compris

Aussi on se voit pas

Tu comprends toutes mes envies

Et même si tu m’vois pas

Moi j’vois tout d’où je suis

J’ai fouillé les villes

J’ai fait l’tour du monde

J’étais solo dans la foule

Fallait pas qu’tu t’en ailles

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Je ferai all-in sur une paire de nous

Te perdre toi c’est comme perdre tout

Plein d’pages noircies pour t’parler

J’étais à ta merci toute l’année

Dis-moi qu’c’est bon, c’est validé

J’veux que nos rêves deviennent réalité

J’te fixais le dos, paralysé

Viens près de moi pour m’analyser

J’tournais en rond quand la banalisée

Y a qu’tes lèvres pour me canaliser

Excès d’amour, tu m’as verbalisé

“C’est pas ma faute” comme le dit Alizée

“Tu m’as allumé le feu” comme dit Hallyday

Faut t’faire à l’idée

Toi et moi c’est mort, t’as eu le temps, pas idée

Toi et moi c’est mort, t’as eu le temps, pas idée

Mais toi t’es la seule qui a compris

Aussi on se voit pas

Tu comprends toutes mes envies

Et même si tu m’vois pas

Moi j’vois tout d’où je suis

J’ai fouillé les villes

J’ai fait l’tour du monde

J’étais solo dans la foule

Fallait pas qu’tu t’en ailles

T’as compris

Aussi on se voit pas

Tu comprends toutes mes envies

Et même si tu m’vois pas

Moi j’vois tout d’où je suis

J’ai fouillé les villes

J’ai fait l’tour du monde

J’étais solo dans la foule

Fallait pas qu’tu t’en ailles

Fallait pas que tu t’en ailles

Fallait pas que tu t’en ailles