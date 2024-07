Mace, esce in digitale la versione strumentale del suo ultimo album “MAYA”

Dopo il successo del suo ultimo album – già certificato disco d’oro – Mace ha annunciato la pubblicazione della versione strumentale di “MAYA” (Island Records / Universal Music Italy), considerato anche come uno dei progetti discografici più interessanti di quest’anno e uno dei più attenzionati.

Sarà disponibile da venerdì 5 luglio in digitale ed è già possibile pre-salvarlo al seguente link. A breve arriveranno anche le informazioni per pre-ordinarlo nel formato doppio vinile.

MACE, “MAYA”

Questo progetto nasce da una profonda ricerca ed esplorazione artistica che mischia elementi e sonorità provenienti da ogni parte del mondo e da immaginari lontani. Mace ha lavorato alle strumentali di ognuno dei 16 brani presenti in “MAYA” attraverso un processo creativo che privilegiasse un lavoro collettivo insieme a tutte le voci presenti nel disco.

Per la scrittura della parte strumentale, infatti, Mace ha radunato in un casolare in Toscana 15 tra i migliori strumentisti italiani. È proprio durante questo soggiorno che nasce gran parte dei tappeti sonori presenti in “MAYA“, grazie all’incontro di idee, intuizioni e suggestioni del producer insieme ai suoi ospiti.

Al termine di tutto, Mace ha poi processato il materiale raccolto arricchendolo di squarci sonori, forti contrasti e frammenti di psichedelia per immergere l’ascoltatore in un territorio straniante e irreale, senza mai abbandonare la sua cifra stilistica.

MACE, “MAYA”: IL TOUR

Quest’estate Mace sarà protagonista con il suo dj set in diversi appuntamenti in giro per l’Italia. Di seguito, le date in continuo aggiornamento:

11 luglio – Men/Go Music Fest – Arezzo

20 luglio – MercatiGenerali – Catania

21 luglio – Porto Rubino – Tricase (LE)

26 luglio – Kriptalys Village – Grottaglio (TA)

27 luglio – Mind Festival – Montecosaro (MC)

13 settembre – Spring Attitude Festival – Roma

21 settembre – Lattex Plus – Firenze

In seguito, Mace terrà il suo primo concerto al Forum di Milano il 18 ottobre 2024. Si prospetta un’esperienza che condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso tutti i suoi più grandi successi, da “OBE“, “OLTRE” e “MAYA“. Ad accompagnarlo, ci saranno musicisti, visual artists e diversi ospiti che si alterneranno sul palco e trasporteranno il pubblico in un viaggio multisensoriale.

Il concerto è prodotto da Artist First e i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.

Foto di copertina di Dubitante / Siermond