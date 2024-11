“Luna in acquario ascendente sagittario”: un racconto tra casa e famiglia nel primo EP di Prim

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali “Luna in acquario ascendente sagittario“, il primo EP in italiano di Prim, per Carosello Records.

La giovane cantautrice presenterà per la prima volta il suo EP dal vivo in due appuntamenti speciali, il 14 novembre al Detune di Milano e il 16 novembre al Vibra Club di Modena.

Prim pubblica per la prima volta un EP in italiano dopo suoi vari lavori in inglese che l’hanno portata ad esibirsi sui palchi di molti festival internazionali come il SXSW di Austin in Texas.

I temi centrali del nuovo progetto sono la casa e la famiglia, con ricordi ed emozioni del passato che vedono mischiarsi musica e introspezione in canzoni dalla scrittura catartica, come fosse una terapia.

Prim ha dentro di sé due personalità che si completano, una parte solare e buffa e un’altra profonda e malinconica, che unendosi formano il genere da lei definito “pop triste”, un mix di sound e atmosfere lo-fi, bedroom pop e indie rock.

“Luna in Acquario Ascendente Sagittario è il titolo del mio primo EP. Rappresenta il mio tema natale, legato al luogo in cui sono nata, cioè alla casa in cui ho scritto questi brani e in cui ho vissuto fino ad oggi. È quindi una sorta di “ingresso” nella mia vita e nella mia casa, un’opportunità per conoscere le mie paure, la mia famiglia, le mie relazioni e me stessa. Il tema natale riflette anche il mio carattere: sono una ragazza vivace, solare, con tanta voglia di fare, ma anche emotiva, introspettiva e creativa. Questo EP è un viaggio dentro la mia casa, in cui ogni stanza corrisponde a una canzone e, a sua volta, a una storia intima della mia vita”. racconta la cantautrice.

prim – Luna in Acquario Ascendente Sagittario: la tracklist

Di seguito la tracklist completa del primo EP in italiano di Prim: