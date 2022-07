Ludwig e Boro Boro girano il video di “Tropicana” a Mykonos nel trasgressivo locale che ha dato il nome alla canzone

A distanza di due settimane dall”uscita del nuovo singolo, Tropicana (esatto, proprio come il nuovo brano dei Boomdabash con Annalisa), Ludwig in feat. con Boro Boro, lancia il videoclip del pezzo.

Nato a Roma nel 1992 Ludwig è da sempre appassionato di musica elettronica e nel 2018 inizia a farsi notare nelle line up dei festival più importanti, come il Nameless. Il suo primo inedito esce nel 2019, Un po’ de que, a cui segue l’EP Curioso e, nel 2021, un altro EP, Neverland, in cui compare anche DJ Matrix.

Proprio con quest’ultimo, e con Gli Autogol e Arisa realizza il brano Coro Azzurro che ha accompagnato il cammino della nazionale italiana di calcio agli Europei 2020.

Ludwig Tropicana

Il 5 luglio, dopo i singoli Belvedere, Courmayeur (disco di platino) e la hit Domani ci passa, certificata disco di platino, è uscito Tropicana, prodotto e scritto da Danusk con lo stesso Ludwig, definito il pezzo canzone ideale per l’estate dei club.

Il pezzo è un inno ispirato al Tropicana di Mykonos, da sempre tempio della perdizione e del divertimento smisurato. È un brano dalle sonorità estive, che possono ricordare i toni del reggaeton ma che mantengono comunque un’anima dance, più tipica e caratteristica del sound della mia produzione musicale».

Il video, prodotto da Fenix Music, Vivo Concerti, Cattleya con la regia di Luca Nicolosi, è stato girato proprio a Mykonos, per le strade dell’isola e nel locale che dà il nome stesso alla canzone.