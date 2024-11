Ludovica Caniglia racconta il suo viaggio emozionale tra arte e musica nel nuovo singolo “Monet”

Ludovica Caniglia, Monet: significato del testo del nuovo singolo

Venerdì 14 novembre esce su tutte le piattaforme digitali Monet (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Ludovica Caniglia. Il brano esce a distanza di pochi mesi dal suo ultimo brano Chiedimi feat. Francesco Da Vinci.

Monet nasce dal desiderio della cantautrice di esplorare un nuovo capitolo della sua vita, intrecciando sapientemente riferimenti artistici e sonorità afro RnB. Insieme al videoclip, il brano dipinge un panorama emotivo ricco di sfaccettature, ispirandosi alle opere di uno dei più grandi maestri dell’impressionismo: Monet.

La musica e le immagini si fondono in un’esperienza sensoriale che evoca e trasmette la medesima delicatezza e intensità delle pennellate del pittore impressionista, trasformando ogni attimo del brano in un’esplosione di emozioni.

LUDOVICA CANIGLIA, “MONET”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il testo di Monet è carico di allusioni a esperienze quotidiane universali e, per questo motivo, riesce a toccare le corde più intime di ogni essere umano. Con le parole che trasmettono desiderio, riflessioni e relazioni, Ludovica Caniglia riesce a creare un ponte tra il suo vissuto personale e le emozioni collettive della gente, raccontando storie con cui tutti possano ritrovarsi.

Per Ludovica, Monet non è solo una canzone, ma un viaggio emozionale che unisce arte e musica, portando l’ascoltatore a confrontarsi con le proprie esperienze più intime e profonde.

LUDOVICA CANIGLIA, “MONET”: TESTO DEL BRANO

Sono persa nei complessi

Ci guardiamo ma non siamo più gli stessi

Come se non te lo chiedo più da mesi

E lo so che ancora un po’ tu mi detesti

Ho tagliato i freni

Ci vediamo dentro al bar

Son venuta con un altro

Mentre volevi una chances

Ha vinto il destino amaro

Ora tutte le mie amiche chiedono come stia andando

Sto pensando a tutti finché non abbiamo mai girato

tu ne giri un altra

Io ne bevo un altro

Ci giriamo di spalle non ci salutiamo manco

Rubo baci dentro il buio quando sei distratto

Però quanto cazzo è lungo questo

ennesimo sabato

Ho smesso di giocare al tuo gioco

Siamo anime in fondo

Intrappolate in un corpo senza avere vergogna

Mille baci sul collo non li sento più addosso

E poi tocchiamo il fondo senza dirci menzogne eh

Quanto costa farsi male eh

Freddo dentro queste strade yew

Bimbi sognano la pace mentre scrivo il gran finale

Impressioni come un quadro di monet

Trovo conforto in un bicchiere di moet

Siamo da soli mentre guardiamo le stelle

E guardo ancora ma con te non ne ho più belle

Impressioni come un quadro di monet

Trovo conforto in un bicchiere di moet

Siamo da soli mentre guardiamo le stelle

E guardo ancora ma con te non ne ho più belle

Ye ye

COME UN QUADRO DI MONET

MI IMPRESSIONI COME QUANDO STO SU UN JET

COME FOSSI IL BIG BANG

STE PAROLE SONO VUOTE

LE RIEMPI CON IL VELENO

ANCHE SE POI TE NE PENTI

SIAMO SOLI PURE QUESTA NOTTE

E NON SAI DIRMI QUELLO CHE VUOI

FORSE MI AIUTANO LE PARANOIE

A RACCONTARE SOLTANTO UNA BRICIOLA DI NOI

IO NON STO PIÙ BENE

HO PERSO LA TESTA

SON STATA DIETRO A CHI NON CI HA CREDUTO DAVVERO

MENTRE ME NE VADO

NON MI DICI RESTA

PER QUANTO FACCIA FREDDO IN CASA CALA LA NEBBIA

Ho smesso di giocare al tuo gioco

Siamo anime in fondo

Intrappolate in un corpo senza avere vergogna

Mille baci sul collo non li sento più addosso

E poi tocchiamo il fondo senza dirci menzogne eh

Quanto costa farsi male eh

Freddo dentro queste strade yew

Bimbi sognano la pace mentre scrivo il gran finale

Impressioni come un quadro di monet

Trovo conforto in un bicchiere di moet

Siamo da soli mentre guardiamo le stelle

E guardo ancora ma con te non ne ho più belle

Impressioni come un quadro di monet

Trovo conforto in un bicchiere di moet

Siamo da soli mentre guardiamo le stelle

E guardo ancora ma con te non ne ho più belle eh eh eh

Come un quadro di Monet

Come un quadro di Monet

LUDOVICA CANIGLIA, “MONET”

Ludovica Caniglia nasce a Catania il 19 dicembre 1998 e attualmente vive a Milano. Si appassiona alla musica sin da piccola, iniziando a cantare all’età di 8 anni e nel 2016 compone 6 brani che sono diventati colonne sonore della fiction Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Nel 2018 ha partecipato alla celebre trasmissione Amici di Maria De Filippi, raggiungendo il Serale e pubblicando due singoli: Tra i miei passi e Non si ama mai abbastanza. Attualmente è immersa in nuovi progetti musicali, lasciando dietro di sé l’immagine di Ludovica che tutti conoscono per le sue sonorità R&B/afro, cercando nuove espressioni artistiche e musicali.