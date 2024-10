Lucrezia in “Portami via” dà voce a tutti gli animali in gabbia, raccontando l’amore in senso salvifico

Fuori da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Portami via“, il nuovo singolo di Lucrezia, per Futura Dischi.

Il nuovo pezzo arriva dopo “Mirtilli“, un brano dove uomo e natura si intrecciano armoniosamente, che ha dato il via al nuovo progetto musicale della cantautrice, e “Los Angeles“, che immagina uno stile di vita lento, a contatto con la parte selvatica e animale di noi.

“Portami via” prosegue questo ciclo di brani che anticipano il nuovo EP di Lucrezia, dal titolo “Abbaiare“, e racconta dell’amore nella sua forma più ampia e profonda, ossia quella salvifica.

Il testo, estremamente delicato, spiega come l’autrice desideri vedere liberi dalla gabbia tutti coloro che ama, salvandoli dalla violenza e dal dolore del mondo, che siano persone conosciute o sconosciute, un popoli, oppure degli animali.

“Ho scritto una canzone che si chiama “Portami via“, che è un po’ quello che vorremmo fare sempre nei confronti di chi amiamo: portarlo via dalla sofferenza del mondo. Questa canzone parla di amore, che può avere tantissime forme. Nello specifico, parlo di amore verso una categoria che è decisamente in difficoltà: gli animali che vivono in gabbia, che attualmente sono moltissimi, decisamente troppi. Come non sarebbe accettabile per noi vedere qualcuno che amiamo dentro a delle gabbie, dovrebbe non essere altrettanto accettabile vederci un animale. L’amore ha il potere e il dovere di aprirci gli occhi anche su queste cose.” racconta Lucrezia.

Le gabbie in cui ci si trova rinchiusi possono essere nella nostra testa o create dalla società, per molti animali però la gabbia è una casa, il posto dove passano tutta la loro esistenza, conoscendo solo la violenza e capendo più di chiunque altro la sua inutilità.