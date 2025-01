Luci al neon: ecco il singolo onirico “Lacrime viola”

Lacrime viola è il titolo del nuovo singolo di Luci al neon, disponibile negli store digitali dal 17 gennaio 2025. Si tratta del quarto inedito del trio indie pop tutto al femminile, composto da Kris (voce e autrice), Alena Mengo (basso) e Francesca Avolio (batteria).

Il brano trae ispirazione da una visione di Kris. L’autrice immagina una ragazza correre lungo una strada isolata in una notte di pioggia, con lacrime che riflettono le luci viola dei lampioni. Lacrime viola esplora temi di vulnerabilità, rimpianti e speranza, attraverso una narrazione onirica. Il testo racconta il peso dei ricordi e la tensione tra passato e futuro, tra ciò che ci lega e ciò che ci spinge a cambiare. “Il brano è un viaggio emotivo che racconta momenti di vulnerabilità e la forza di andare avanti, anche quando si è segnati da “cento lacrime viola”“, racconta Kris.

Il pezzo, prodotto da Leo Pari (collaboratore di artisti come Gazzelle, Thegiornalisti e Fulminacci), è stato creato negli studi del produttore. Il team creativo comprende Kris, Leo Pari, Simone Guzzino e Flavio Strabbioli. Gli arrangiamenti sono stati curati da Guzzino e Pari. Il missaggio è firmato da Jesse Germanò, tecnico del suono per artisti come Ariete, Franco126 ed Elodie.

Con Lacrime viola, il trio Luci al neon conferma la propria capacità di unire testi evocativi e sonorità sofisticate. Il sound combina influenze anni ’80, sintetizzatori, e atmosfere moderne. Ciò, in linea con la cifra stilistica della band che si fonda su sinergia creativa e sonorità d’impatto. Dal 2022, le Luci al neon hanno pubblicato tre singoli, l’ultimo dei quali, Nella playlist dei tuoi pensieri, vede la partecipazione speciale di Jessica Morlacchi.