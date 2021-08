Luce Music Festival 2021 con Psicologi, Carl Brave, Ghemon e... ecco il calendario completo

Luce Music Festival – Approdi Musicali. Proseguono fino al 6 settembre, in alcuni dei luoghi più incantevoli della Puglia, i concerto della manifestazione, rassegna artistica giunta alla sua terza edizione e ideata e organizzata da Fanfara srl, Urem srl e Cooperativa Ulixes in collaborazione con Regione Puglia, i Comuni di Bitonto, Fasano, Gravina in Puglia, Melpignano, Lecce, Molfetta e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Tra i protagonisti degli appuntamenti dal vivo di agosto e settembre cu saranno il Maestro Stefano Bollani, un’icona del cantautorato italiano come Niccolò Fabi, la travolgente Rimbamband e tre artisti capaci di incarnare al meglio le diverse sfumature della scena musicale attuale: Ghemon, Carl Brave e Psicologi.

Per motivi organizzativi indipendenti dalla volontà degli artisti, sono state annullate le date di M¥SS KETA (prevista il 16 agosto a Melpignano – LE) e Colapesce Dimartino (prevista il 22 agosto a Lecce). Il rimborso dei biglietti acquistati avverrà attraverso il circuito Ticketone secondo le procedure descritte al link www.ticketone.it/covid19.

Nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, Luce Music Festival ridefinisce il concetto di approdo donandogli mutevoli significati e sfumature: perché in una terra levantina e vocata al mare come la Puglia, anche terra e pietra sanno rappresentare un porto sicuro.

Dopo l’edizione del 2020 realizzata giocoforza in casa nella città dove è stato ideato – Bitonto, in provincia di Bari – questa estate Luce Music Festival ritrova la sua dimensione itinerante originaria e attraversa la Puglia da nord a sud.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle attuali normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, con posti a sedere distanziati e tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie (igienizzanti, misurazione febbre). Nel rispetto della nuova normativa, per accedere ai concerti è necessario essere muniti di Green Pass e non sarà possibile accettare altro tipo di certificazione.

Luce Music Festival Calendario

Venerdì 20 agosto

Piazza Libertini – Lecce CARL BRAVE

Sabato 21 agosto

Piazza Libertini – Lecce GHEMON

Mercoledì 1 settembre

Banchina San Domenico – Molfetta (BA) STEFANO BOLLANI

Giovedì 2 settembre

Banchina San Domenico – Molfetta (BA) PSICOLOGI

Venerdì 3 settembre

Banchina San Domenico – Molfetta (BA) NICCOLÒ FABI

Lunedì 6 settembre

Masseria Lama Balice, Bitonto (BA) RIMBAMBAND

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI