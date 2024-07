I fan cantano “Sei bellissima” a Taylor Swift, Loredana Bertè lancia un appello agli Swifties: “Fatele sapere che è mia”

Appello di Loredana Bertè agli Swifties, i fan di Taylor Swift.

Il doppio concerto di Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano è stato sicuramente nel nostro paese l’evento musicale dell’anno. Due live di grande livello che hanno attirato tra il pubblico tanti artisti italiani, da Laura Pausini a Michele Bravi.

Chi non era fisicamente presente, ma lo era tramite una sua canzone, è Loredana Bertè. La rocker della musica italiana ha lanciato nelle scorse ore un appello a fan di Taylor.

L’appello di loredana bertè l’appello agli swifties di taylor swifties

Dopo i live di Taylor Swift sono stati postati centinaia di migliaia di video sui social e tra questi sono diventati virali quelli in cui la cantautrice americana, evidentemente emozionata, ascolta i presenti mentre le cantano in un unico coro Sei bellissima, l’iconico brano di Loredana Bertè che nel corso dei decenni è diventato un vero e proprio inno generazionale da cantare ai propri idoli. Negli anni ’90 così come oggi, che sul palco ci fossero i Coldplay così come Marco Mengoni, Harry Styles o Blanco.

Vista la diffusione di questi video in rete Loredana Bertè insieme al suo team di lavoro ha pensato bene di cogliere la palla al balzo lanciando un appello agli Swifties addirittura attraverso un video al Tg1.

Questo il messaggio di Loredana:

“Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei Bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei Bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift“.

LA storia di Sei bellissima

Sei bellissima è stata pubblicato nel 1975 ed è sicuramente uno dei brani più iconici della cantautrice, il primo raggiungere in formato 45 la top 10 degli album, un brano che si è guadagnato l’eternità e che anche in era FIMI, dal 2009, è stato certificato con il disco d’oro.

La canzone è stata scritta da Claudio Daiano nel testo e da Gian Pietro Felisatti per la musica e fu arrangiata da Vince Tempera. Negli ultimi anni la Bertè ha spiegato di essere co-autrice del brano anche se non presente nei credits in quanto in quegli anni non era iscritta alla SIAE.