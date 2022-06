Locus Festival: in programma anche i concerti di Consoli, Nutini e Caparezza

The Rising Sun è il nome dell’edizione di quest’anno del Locus Festival, in programma dal 18 giugno al 4 settembre 2022 in Puglia. La manifestazione ha raggiunto la maggiore età, trattandosi della sua diciottesima edizione; e torna alla dimensione della piazza, percorrendo il territorio pugliese.

Il Locus Festival è uno dei simboli dell’estate in Puglia; e si svolge in alcuni luoghi suggestivi della Regione: da Locorotondo a Bari, da Trani a Fasano, solo per citarne alcuni. Per questa edizione, la manifestazione espande ulteriormente il numero di località in un inedito viaggio tra le bellezze della Puglia. Partendo dalla sua sede storica di Locorotondo, andrà alla scoperta della Murgia, si muoverà lungo la costa dei trulli e il litorale barese, fino agli splendidi scavi archeologici di Egnazia. L’obiettivo è di tornare ad una vitalità senza barriere, generando energia attraverso suoni, parole, idee e immagini.

Il programma del Locus Festival prevede grandi concerti di star nazionali e internazionali. Ma non solo: ci sono talk, cinema all’aperto, dj set. Da ricordare è la mostra esclusiva Jeff Buckley: Eternal life, con le fotografie di Merri Cyr a 25 anni dalla scomparsa del leggendario cantante americano.

Locus Festival, tra ospiti internazionali e star italiane

L’eterogeneità artistica è la cifra che guida da sempre la programmazione musicale del Locus Festival: il pop si mescola con la black music, l’elettronica, il rap, il cantautorato e tanti altri suoni dall’Italia e dal mondo.

Gli ospiti internazionali sono sempre stati uno dei fiori all’occhiello della rassegna. Anche quest’anno il Locus Festival non si smentisce, avendo in palinsesto gli appuntamenti – tra altri – con: gli Alt-J, al Porto di Bari sabato 18 giugno; il cantautore scozzese di origini italiane Paolo Nutini, sabato 23 luglio a Trani; e i Kings of Convenience sabato 30 luglio.

Non sono da meno gli artisti italiani. Il Locus Festival ha infatti in programma i concerti di Brunori Sas, Caparezza, Mannarino, Cosmo. Il 13 agosto è previsto un appuntamento completamente al femminile che ha come protagonista la cantantessa Carmen Consoli, accompagnata dalle Los Bitchos (band psych-pop di stanza a Londra) e dalla cantautrice Marta Del Grandi. Il 20 agosto, la manifestazione propone il concerto de La Rappresentante di Lista, mentre il giorno successivo a Mola si esibirà il rapper e cantautore torinese Willie Peyote.

Diodato tra gli ospiti dei talk

Accanto ai concerti, ci sono i talk gratuiti con posti a sedere: tra gli ospiti, l’8 agosto c’è il cantante Diodato. Il Locus Festival offre anche proiezioni cinematografiche all’aperto (Locus Focus & Movies). Quest’anno saranno proiettati due importanti film: Ennio, documentario di Tornatore sul Maestro Ennio Morricone; ed il biopic Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels, che racconta la vera storia della leggendaria cantante afroamericana.

Oltre agli eventi sui palchi principali, ci saranno anche una serie di eventi ExtraLocus ad allargare ulteriormente gli orizzonti della rassegna. In diverse location da nord a sud lungo la costa adriatica pugliese sono previsti dj set, esibizioni, live ad ingresso gratuito.

L’edizione 2022 del Locus Festival presenta un programma davvero ricco di eventi, quale segnale di graduale ritorno alla normalità e ripresa per tutto il mondo dell’intrattenimento

CALENDARIO del locus festival

Sabato 18 giugno

Ore 21:00 – Live: ALT- J

Piazza Duomo, TRANI

Sabato 23 luglio

Ore 21:00 – Live: PAOLO NUTINI

Il Vecchio e il Mare, TRANI | Extralocus

Venerdì 29 luglio | ingresso libero

Ore 21:00 – Live: NAPOLI SEGRETA

Tenuta Bocca di Lupo, MINERVINO MURGE

Sabato 30 luglio

Ore 21:00 – Live: KINGS OF CONVENIENCE

Piazza Moro, LOCOROTONDO | Extralocus

Domenica 31 luglio | ingresso libero

Ore 19:00 – Inaugurazione mostra “JEFF BUCKLEY: ETERNAL LIFE”. Incontro

con MERRI CYR e GUIDO HARARI, conduce LUCA DE GENNARO

Lullabay, OSTUNI | Extralocus

Giovedì 4 agosto | ingresso libero

Ore 21:00 – Live: MAUSKOVIC DANCE BAND

Parco Archeologico di Egnazia, FASANO

Sabato 6 agosto

Ore 21:00 – Live: BRUNORI SAS

Domenica 7 agosto

Ore 21:00 – Live: CAPAREZZA

Piazza Moro, LOCOROTONDO | Extralocus

Lunedì 8 agosto | ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra DIODATO

Martedì 9 agosto | ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra JOAN AS POLICE WOMAN

Ore 21:00 – Live: JOAN AS POLICE WOMAN

Masseria Ferragnano, LOCOROTONDO

Mercoledì 10 agosto

Ore 21:00 – Live: SONS OF KEMET / VENERUS / MARIA CHIARA ARGIRÒ

Giovedì 11 agosto

Ore 21:00 – Live: MANNARINO / CAMI LAYÈ OKÙN

Venerdì 12 agosto

Ore 21:00 – Live: COSMO / BAWRUT

Sabato 13 agosto

Ore 21:00 – Live: CARMEN CONSOLI / LOS BITCHOS / MARTA DEL GRANDI

Domenica 14 agosto

Ore 21:00 – Live: NU GENEA invite AZYMUTH e QUANTIC

Lunedì 15 agosto

Ore 21:00 – Live: CARIBOU / MACE / INDIAN WEELS

Arena Castello, MOLA

Sabato 20 agosto

Ore 21:00 – Live: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Domenica 21 agosto

Ore 21:00 – Live: WILLIE PEYOTE

Molo di Savelletri, FASANO | Extralocus

Giovedì 1 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: KETY FUSCO

Sabato 3 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: HANIA RAN

I biglietti sono disponibili in prevendita tramite l’app DICE.fm e sul circuito Ticketone.

