Ligabue: arriva ad ottobre su RaiPlay una docu-serie in 7 capitoli. Tra gli ospiti Elisa, De Gregori e Stefano Accorsi

Ligabue È andata così è il titolo della docu-serie in 7 capitoli, tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive, che approderà in esclusiva su RaiPlay dal 12 ottobre.

Il cantautore lo ha annunciato dal palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona in diretta su Rai 1.

Ligabue è andata così

La serie LIGABUE – È Andata Così, prodotta da Friends&Partners e Zoo Aperto, prende spunto dall’omonima autobiografia artistica di Ligabue e lo racconta per come lo conosciamo ma anche e soprattutto per come non lo si è mai visto.

Stefano Accorsi, che ricordiamo fu protagonista di Radiofreccia, primo film da regista di Ligabue, è il fedele complice del cantautore in questa avventura televisiva che, oltre a loro due, conta un’importante serie di testimonianze a ricordare il periodo storico a cui via via gli episodi sono ancorati: Elisa, Francesco De Gregori, Pierfrancesco Favino e tanti altri.

È Andata Così sara in esclusiva su RaiPlay dal 12 ottobre divisa in 7 capitoli (ciascuno composto da tre episodi della durata di 15 minuti) per raccontare l’avventura dei trent’anni su e giù da un palco di Luciano Ligabue.

7 sono i capitoli, 7 è il titolo dell’ultimo album del cantautore e 77 sono i singoli inseriti nel suo ultimo best of. Insomma, il 7 è un numero magico anche per Ligabue.